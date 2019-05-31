Россия нанесет удар по Украине: с 1 июня грозит дефицит и скачок цен на бензин

Россия запрещает с 1 июня продавать или провозить через свою территорию нефтепродукты в Украину. Исключения могут получить только те компании, которые получат специальное разрешение.

Такое решение рискует оставить украинский рынок не только без российских нефтепродуктов, но и ограничить импорт из Казахстана. А это может спровоцировать дефицит и рост цен.

OBOZREVATEL разобрался, чем украинцам грозит новый запрет от РФ.

Главное:

с 1 июня РФ вводит новые санкции против Украины;

поставлять бензин и другие нефтепродукты в Украину через или из Россию смогут только избранные компании;

это спровоцирует рост цен на нефтепродукты.

В заложниках у России: к чему приведет новый запрет

Украинские предприятия обеспечивают только 20% потребности в светлых нефтепродуктах. Остальное приходится импортировать. Сжиженный газ, бензин и дизель поставляют в основном из трех стран – РФ, Беларусь (перерабатывает российскую нефть) и Казахстан. При этом Россия имеет влияния на все перечисленные источники нефтепродуктов.

К примеру, сжиженный газ в Украине за последнюю неделю мая вырос на 30% Такой скачок прокомментировал коммерческий директор государственной "Укргаздобычи" Сергей Федоренко. По его словам, с 1 июня Россия обязала получать специальные лицензии на поставку энергоресурсов в Украину не только для тех компании, которые производят их на территории РФ, но и для тех, кто транспортирует их через территории государства-агрессора.

Бензин в Украине Pixabay

"Причиной (резкого подорожания – ред.) стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)", – пояснил Сергей Федоренко.

Рынок работает "с колес", поясняет OBOZREVATEL замглавы биржевого комитета УЭБ Алексей Ластовец. То есть то, что получили, сразу же продают. И когда поставки по каким-то причинная задерживаются, это сразу же провоцирует снижения объемов предложения и, как следствие, взлет цен. При этом действуют рыночные условия формирования цены. И сама новость о том, что с поставками возникнут перебои, приводит к росту цен.

Цены на бензин Pixabay

Важно отметить, что Россия не запретила экспорт в Украину, а всего лишь обязала всех, кто этим занимается, получать специальную лицензию у Минэкономразвития РФ. "Операторы должны будут получать новые лицензии. По факту, кажется, ничего не поменяется. Возможно, не все компании, которые занимаются импортом, смогут быстро получить лицензии", – Алексей Ластовец.

В Антимонопольном комитете уже бьют тревогу. Они отправили письмо и в Кабмин, и президенту, и в СНБО. Боятся дефицита и роста цен. По их мнению, решение России "создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".

Правда, такое мнение разделяют далеко не все эксперты рынка. Нефтегазовая ассоциация Украины опубликовала заявление, в котором утверждается, что дефицита топлива не будет.

"Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной. На сегодняшний день критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения, пока не опубликованы", – сказано в сообщении.

Если же разрешения не выдадут, то Украины переориентируется на поставки из других стран: Беларуси, Польши, Румынии, Венгрии. Но в таком случае цены все-таки вырастут: как минимум увеличатся затраты на логистику.

Что будет с ценами на бензин

Еще одна возможная проблема – если российское министерство будет выдавать лицензии только "избранным" операторам, это может привезти к росту доли рынка определенных, связанных с РФ, компаниям.

Алексей Ластовец поясняет: летом традиционно растет спрос на топливо. Активизируются перевозки, начинается активная фаза работы аграриев. Поэтому незначительного роста цен избежать не удастся. Эксперт сырьевых рынков Алексей Бобанец считает, что бензин в июне может подорожать на 30-40 коп./литр. Речь идет о марки А-95, который на данный момент в среднем продается за 31,2 грн/литр. В то же время автогаз прибавит около 15-20 коп.

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"Рынок, при всем желании, не может позволить себе резкий скачков. Два главных ограничителя – конкуренция и покупательская способность. Как только будет расти цена, в той же пропорции будут снижаться и объемы проданного продукта. А у нас зарабатывают в первую очередь на объемах, а не на высокой маржинальности. По автогазу также есть свое ограничения. Если цена на автомобильный газ превышает 50% стоимости бензина, автогаз просто не выгодно покупать", – поясняет Алексей Бобанец.

Так или иначе, любые ограничения на рынке могут вызвать колебания и скачки цен, особенно в условиях высокой волатильности. Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, необходимо не только разделять источники импорта светлых нефтепродуктов, но и работать над собственным производством, привлечением инвестиций и модернизацией мощностей.

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