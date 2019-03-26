Рис растворился в воде: в Украине жалуются на странную крупу из магазина 

В Черновицкой области в одном из магазинов продавали рис, который растворялся в воде. Крупу сомнительного качества продавали под брендом известной марки.

Об этом рассказала местная жительница Татьяна Куцин, передает "Сегодня". Журналисты провели эксперимент и приобрели в магазинах крупу такой же марки. "Все покупки отнесли в лабораторию. Сначала специалисты замочили крупы в воде комнатной температуры. Ни один из четырех экземпляров не растворился", – говорится в сюжете. Рис мог "расклеится", например, из-за нарушения техники переработки.

"Если потребитель выявил в продукции сомнительно качество, я призываю, чтобы отстоять свои права, обращаться в органы продпотребслужбы", – говорит начальник управления Госпродпотребслужбы в г. Черновцы Сергей Лазарев.

Чтобы уберечься от некачественных продуктов, покупки советуют проверять в лабораториях, которые работают на рынках, рекомендует завлаборатории ветсанэкспертизы №1 г. Черновцы Ольга Цапенко. А вот диетолог Наталья Бочарова советует покупать только нешлифованный рис. Он намного полезнее и подделать его обычно сложнее.

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