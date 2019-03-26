|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Рис растворился в воде: в Украине жалуются на странную крупу из магазина 

2.3тЧитать материал на украинском

В Черновицкой области в одном из магазинов продавали рис, который растворялся в воде. Крупу сомнительного качества продавали под брендом известной марки.

Об этом рассказала местная жительница Татьяна Куцин, передает "Сегодня". Журналисты провели эксперимент и приобрели в магазинах крупу такой же марки. "Все покупки отнесли в лабораторию. Сначала специалисты замочили крупы в воде комнатной температуры. Ни один из четырех экземпляров не растворился", – говорится в сюжете. Рис мог "расклеится", например, из-за нарушения техники переработки.

"Если потребитель выявил в продукции сомнительно качество, я призываю, чтобы отстоять свои права, обращаться в органы продпотребслужбы", – говорит начальник управления Госпродпотребслужбы в г. Черновцы Сергей Лазарев.

Рис растворился в воде: в Украине жалуются на странную крупу из магазина 

Новости
''Рис с мясом'': в Киеве популярный супермаркет разозлил сеть

Чтобы уберечься от некачественных продуктов, покупки советуют проверять в лабораториях, которые работают на рынках, рекомендует завлаборатории ветсанэкспертизы №1 г. Черновцы Ольга Цапенко. А вот диетолог Наталья Бочарова советует покупать только нешлифованный рис. Он намного полезнее и подделать его обычно сложнее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Супермаркет Novus в Киеве уличили в забавном обмане – в магазине продавали огурцы под видом авокадо.

  • В одном из столичных супермаркетов Fozzy на открытой полочке с выпечкой покупательница заметила насекомых. Ими оказались тараканы.

  • Столичный супермаркет "Сильпо" попался на обмане покупателей – на полках со свежими морепродуктами обнаружили замороженную рыбу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Качество продуктов в Украине
Место
Украина
Теги
продуктысупермаркет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Аграрная сверхдержава...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения