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26 марта • обновлено в 21:01
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Цены на нефть обрушатся до новой отметки: как на Украину повлияет конфликт между РФ и США

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Цены на нефть в апреле могут снизиться еще на $3-4 за баррель, достигнув отметки в $25. Такая ситуация уже обрушила мировой рынок нефтепродуктов и ударила по экспортерам черного золота, в то время как в Украине рыночная цена газа снизилась уже на 28%.

О том, что будет с ценами на нефть в апреле и как это затронет Украину, читайте в материале OBOZREVATEL.

Россию ждут тяжелые переговоры, а цены на нефть упадут

Россия вышла из ОПЕК в первую очередь, чтобы "наказать" США, уверен аналитик сырьевых рынков Артем Кауц. Мол, себестоимость добычи американской сланцевой нефти высокая. Россия выходит из сделки – цены на рынке падают – американцам невыгодно добывать.

Но в результате обвал достиг таких уровней, что невыгодно добывать черное золото стало и России. При себестоимости на уровне до $40 цены уже упали до $27.

В ближайшие месяцы, рассказывают аналитики, страны ждут жесткие переговоры. Рано или поздно сделку придется подлить, а добычу нефти ограничить. Но переговоры эти будут крайне сложными.

Цены на нефть обрушатся до новой отметки: как на Украину повлияет конфликт между РФ и США

"Сокращать добычу придется многим странам, в том числе и США, которая ранее ее только наращивала. При этом на сейчас, пока цены на нефть низкие, Китай и США продолжают наращивать объемы запасов. Таким образом, переговоры будут проходить, когда у всех участников будет крайне большие резервы. В связи с этим первые договоренности сформируются в лучшем случае в начале лета", – рассказывает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

При этом эксперт уверен: в апреле цены на нефть будут удерживаться на отметках в $25-30 за баррель. На сейчас мир будет занят стабилизацией ситуации с пандемией коронавируса. В связи с этим переговоры о сокращении добычи будут отложены на второй план. Реальных действий по стабилизации ситуации с нефтяным рынком можно ожидать ближе к маю, когда ситуация с вирусом будет взята под контроль.

"Договориться будет крайне сложно. Сокращать добычу придется многим странам, в том числе и США, которая ранее ее только и наращивала. При этом на сейчас, пока цены на нефть низкие, Китай и США продолжают наращивать объемы запасов. Таким образом, переговоры будут проходить, когда у всех участников будет крайне большие резервы" – рассказывает аналитик.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин также считает, что на апрель можно говорить о широком диапазоне $25-40 за баррель. "Цены на нефть марки Brent, вероятно, будут волатильными, так как ситуация в мире очень сложная как после распада сделки ОПЕК+, так и в связи с распространением коронавируса. Вероятно, котировки будут менять траекторию движения в зависимости от поступающих на рынок новостей", – рассказывает Шевчишин.

Как ситуация повлияет на Украину

С одной стороны, падение цен на нефть приводит к тому, что на мировых рынках снижаются цены на газ, бензин, которые импортирует Украина. Экономия, по оценкам НБУ, составит около $5 млрд. Но с другой, со временем следом за нефтью падают и другие сырьевые рынки.

"Для Украины это, конечно, позитив, поскольку мы являемся нетто импортером. Поэтому снижение цен на нефть отразится снижением цен на бензин, газ и топливо. Также ожидаем снижение стоимости коммунальных тарифов", – рассказывает Шевчишин.

К примеру, стоимость газа на открытом рынке с учетом НДС с февраля по март упала на 28%. Так, если еще в прошлом месяце голубое топливо продавалось за 5,7 тыс. грн за тысячу кубометров, то в марте цена составила уже 4,1 тыс. грн.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
нефть газ
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
Це Ахметці дуже нашкодить, бо ціни на залізяччя дуже впадуть! Але й бюджет кругленьку суму втратить.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А ведь нефть из дырки на паРРаше очень низкого качества! Имея в своем составе разного рода дрянь типа серы - она сильно уступает качеством Аравийской, Нигерийской и, тем более, марок Брент. Теперь представим - потребители попробовали нефть из Аравии. После нее росейское дерьмо никто, в трезвом уме, даром не возьмёт!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как жалко американцев!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Kuksov Micha, не воняй, паРРаша!
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