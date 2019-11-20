РФ готовит газовую войну против Украины: чью сторону занимает ЕС и в каких областях не будет голубого топлива

Украинцам уже через полтора месяца грозит очередной газовый кризис. России выгодно затянуть переговоры о транзите голубого топлива, в таком случае под угрозой окажутся поставки в ЕС. "Газпром" же предлагает либо отказаться от всех притензий в судах (где "Нафтогаз" уже выиграл более $4 млрд), либо переживать газовую войну.

Подробнее о том, чего от Украины хотят в РФ и чем грозит остановка транзита, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

в 2020-м закончится контракт на транзит газа по Украине;

Россия предлагает прямые контракты на покупку газа и отказ от судебных тяжб (значит, потерять миллиарды выигранных долларов и снова оказаться в зависимости от их голубого топлива);

Еврокомиссия выступает посредником на переговорах, однако открыто не давит на "Газпром";

уже через несколько месяцев часть областей в Украине может пережить дефицит газа.

Накануне крупных проблем

Украина может оказаться в очередной газовой ловушке, подготовленной РФ. За переговорами между "Нафтогазом" и "Газпромом" следит вся Европа. Если стороны не смогут договориться, поставки голубого топлива в ЕС могут оказаться под угрозой срыва. Но больше всех пострадает Украина. Без транзита газа мы не только потеряем до 4% ВВП, но и рискуем превратить свою ГТС в груду металла.

И россияне это хорошо понимают. Поэтому в привычной манере угрожают срывом, требуя принять политические решения. Например, в "Газпроме" хотят, чтобы Украина отказалась от всех выигранных судов против РФ. Более того, украинский Антимонопольный комитет должен отменить свой штраф против российской газовой компании, а страна – отозвать жалобу из Еврокомиссии. Проще говоря, государство-агрессор ставит условия: отказаться от всех претензий, или остаться без работающей газо-транспортной системы.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", — заявили в Газпроме. В переговоры оказалась втянута и Еврокомиссия (ЕК) в качестве заинтересованной третьей стороны.

Государственное информационное агенство России заявило, что ЕК якобы рекомендует Украине подписать прямой договор на поставку газа. Сейчас мы покупаем голубое топливо в Европе и с ними и подписываем контракты. Чаще всего речь идет о реверсных поставках. Например, компания Х покупает газ у "Газпрома" и сразу же продает его нам.

Голубое топливо по газопроводу поступает в Украину из РФ и физически не доходя до компании Х остается в наших хранилищах. Но платим мы не Газпрому, а посреднику. Это позволяет избежать давления со стороны РФ и покупать по рыночным ценам, а не завышенным с целью воздействовать на политические решения.

В украинском "Нафтогазе" заявляют – эта новость – фейк. На самом деле такой рекомендации не было. В ЕК считают, что РФ и Украина должны подписать новый долгосрочный договор на значительный объем газа. И на этом все.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления – неправда", – пояснили в "Нафтогазе".

В то же время росСМИ утверждают со ссылкой на свои источники, что якобы "еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа".

И это при том, что накануне россияне предложили Украине покупать газ со скидкой в 25%. Но и этот вариант для нас не выгоден, пояснил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Ветренко. "Европейские компании могут бронировать мощности украинской ГТС, европейские компании могут покупать российский газ на границе Украина-Россия, а потом продавать его в Украине по цене, которая будет даже ниже, чем со скидкой 25%.

Потому что они будут брать этот российский газ по цене, как в Германии, но минус стоимость транспортировки. И поскольку они не будут нести затраты на транспортировку, то смогут продавать этот газ в Украине по более низкой цене", – сказал Витренко.

То есть 20-25 процентов – это не скидка, это нормальная цена, добавил представитель "Нафтогаза". Такую цену можно иметь, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. Это в свою очередь возможно, если разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.

И пока споры продолжаются, уже сейчас понятно – Россия свой шанс объявить газовую войну не упустит. В январе 2020 года заканчивается срок действия старого транзитного контракта. Параллельно с тем страна-агрессор возводит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины. Все это для того, чтобы снизить транзит через Украину до такого уровня, когдам нам будет невыгодно содержать газотранспортную систему.

Чем рискует Украина без транзита

В Украине после прекращения транзита газа в первую очередь пострадает промышленность, уверен эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. "Если с 1 января будет прекращен транзит российского газа, то сразу максимально ограничат поставки газа для промышленности. Первым пострадает бизнес. Плюс пострадают многоквартирные дома с централизованным отоплением – для теплокоммунэнерго тоже будут лимитированы поставки газа", – подчеркнул он.

В зоне риска в первую очередь южные области – Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, частично Днепропетровская область. Там могут быть более существенные ограничения газа, чем в других областях.

Геннадий Кобаль, експерт нефтегазового рынка, также считает, что российский "Газпром" может на некоторое время полностью прекратить транзит газа, чтобы шантажировать Евросоюз прекращением поставок. Он уверен: чем хуже, тем лучше для России.

"Никто не собирается со стороны "Газпрома" решать этот вопрос. Чем больше сложностей и угроз будет – тем для России лучше. Они привыкли таким образом терроризировать своих потребителей, Украину, Европу, пугать, что не будет транзита", – пояснил эксперт.

"Вместе с тем мы видим четкие сигналы, что "Газпром" накапливает газ в Европе. Это делается для того, чтобы выполнять свои обязательства зимой перед потребителями в Европе, если они откажутся от транзита на определенное время", – добавил он.

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