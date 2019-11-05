"Война на дорогах": Гончарук рассказал о рекордной сумме в бюджете-2020

В бюджете-2020 предусмотрена рекордная сумма на ремонт и строительство дорог – 73,3 млрд гривен. Также эти деньги пойдут на борьбу со смертельным ДТП.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, представляя подготовленный ко второму чтению проект бюджета на 2020 года. "У нас заложены рекордные деньги на дороги. 73,3 млрд грн –большая, но недостаточная сумма. Это не значит, что только эти деньги потратим на дороги. Есть много идей, как увеличить эту сумму (международные партнеры и т.д.). Но в бюджете 73,3 млрд – эта цифра рекордна и показательна", – сказал Гончарук.

Он добавил, что Украине нужно реконструировать аэропорты (в первую очередь речь идет о взлетно-посадочных полосах). Но в то же время Украина будет серьезно инвестировать в безопасность дорожного движения, чтобы снизить смертность на дорогах.

"Смертность на дорогах наносит огромный вред украинской экономики. Мы теряем огромное количество людей", – добавил Гончарук.

Гончарук рассказал о ремонте дорог

Как сообщал OBOZREVATEL, после принятия закона, предусматривающего наказание за перевозку детей не в автокреслах, украинцы неоднозначно восприняли нововведения. Теперь штрафовать будут всех, кто не купил детское автокресло.

Столичные власти утвердили программу, которая поможет повысить безопасность дорожного движения. Такое решение было принято из-за резкого роста смертности на дорогах.

29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен.

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