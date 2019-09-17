Рекордный скачок цен на нефть: появился угрожающий прогноз для мировой экономики

Рекордный скачок цен на нефть после атаки на нефтепромыслы в Саудовской Аравии едва ли мог произойти в худшее время для мировой экономики, которая и так сбавляет обороты.

Об этом со ссылкой на статью в Bloomberg пишет "Экономическая правда". В материале говорится, "нефтяной шок" случился, когда и без того было множество тревожных сигналов для мировой экономики.

"В июле МВФ снизил прогноз роста мировой экономики, и так находившийся на минимуме со времен финансового кризиса, до 3,2% в этом году и 3,5% в следующем; темпы на уровне 3,3% или ниже были бы самыми слабыми с 2009 года", – говорится в публикации.

Bloomberg пишет, что влияние скачка нефтяных цен может варьироваться от страны к стране. Развивающиеся экономики с дефицитами текущего счета и бюджета, такие как Индия, Южная Африка и другие, могут столкнуться с существенным оттоком капитала и ослаблением валют.

"Выручка компаний и госдоходы в странах-экспортерах нефти могут вырасти, а странам-потребителям грозит рост розничных цен на топливо, что может подогреть инфляцию и негативно повлиять на спрос. Китай уязвим к росту цен на нефть как ее крупнейший импортер, многие страны зависят от зарубежного сырья и в Европе", – объясняют авторы.

Издание пишет, что мировые государства на нефтяной кризис отреагируют сниженим процентных ставок.

"Федеральная резервная система США, как ожидается, вновь понизит процентную ставку на этой неделе, а за ее заседанием последует встреча Банка Японии, от которого инвесторы требуют дальнейшего смягчения монетарной политики. Центробанки Бразилии, Южной Африки, Норвегии, Швейцарии и Великобритании также примут решения по монетарной политике на этой неделе", – дают прогноз авторы.

Нефтяной кризис случился в худшее время

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране. Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Из-за этого цены на нефть в ближайшее время могут подскочить до $100 за баррель.

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