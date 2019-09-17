Рекордный скачок цен на нефть: аналитик рассказал, подорожает ли бензин в Украине

Резкий скачок цен на нефть (на 9,1%) не повлияет на стоимость бензина на украинских АЗС.

Главная причина – рост стоимости черного золота компенсируется укреплением гривни, рассказал OBOZREVATEL аналитик Максим Пархоменко. "За счет больших пошлин, которые рассчитываются в евро, доля нефти в процессе ценообразования бензина не превышает 60%. В связи с этим цена бензина не почувствует этих изменений. А если они и будут, то сильная гривня их нивелирует", – прогнозирует аналитик.

Новости Цены на нефть могут побить рекорд

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов. В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

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