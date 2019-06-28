Рекордный рост: названы причина новых цен на нефть

Рост цены на нефть марки WTI может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 июня подешевели на $0,28 (0,42%) - до $66,27 за баррель. На торгах 27 июня их цена повысилась на $0,06 (0,09%) и составляла на закрытие $66,55 за баррель, передает "Интерфакс".

С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Новости Цена на нефть перешагнула новую отметку

В целом в последние недели на рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня котировки нефти перешли к снижению. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

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