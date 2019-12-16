Рекордное падение доллара в Украине: аналитик спрогнозировал новый курс

В Украине курс доллара до 22 декабря может достичь рекордной для этого периода отметки в 23,4 грн/$ (на 10 коп./$ дешевле, чем по состоянию на 16 декабря).

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность или даже еще немного укрепится, двигаясь в коридоре 23,4-23,5 гривни за доллар", – прогнозирует эксперт.

Крепкая позиция гривни наблюдалась на фоне сообщения о том, что Нацбанк увеличил лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств за рубеж вдвое – до 100 тысяч евро в год. Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года. И хотя оба фактора – понижение ставки и либерализация вывода средств – дают девальвационные сигналы, рынок остается относительно стабильным.

Сколько будет стоить доллар

Кроме того, министерство финансов Украины намерено в 2020 году сократить объем государственного долга по отношению к ВВП до 45,3%, тогда как в этом году он составляет порядка 60% к ВВП.

"Давление на доллар США оказывают и позитивные данные по объему розничных продаж в Штатах: в ноябре рост составил 0,2% в месячном исчислении при ожидании улучшения показателя на 0,5%", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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