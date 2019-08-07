Рекорд не взят: курс биткоина резко обвалился

Курс биткоина после взрывного роста в понедельник на 10% снова ушел вниз. В среду, 7 августа, его стоимость колеблеться на уровне $11990.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, в ходе роста, начавшегося в понедельник, криптовалюта едва не побила недавний рекорд, подорожав до $12259. Но уже в среду ночью цена упала на $930 - до $11330.

И только в 16 часам 7 августа стоимость понемногу поднялась до $11900.

Курс биткоина

Другие основные цифровые валюты тоже в минусе. Ethereum за сутки потерял 0,49%, XRP - 1,17%, Litecoin - 2,16%.

Как заявили в комментарии OBOZREVATEL аналитики ForexClub, в ближайшей перспективе на рынке продолжится коррекционное снижение. В этом случае биткоин может подешеветь до $11500, Ethereum - до $225, XRP - $0,31, а Litecoin - до $92.

Биткоин Bits.media

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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