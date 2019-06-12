Работу крупнейшего лоукостера в Украине остановили: чего ждать пассажирам

Суд в Киевской области принял решение забрать лицензию у украинского лоукостера SkyUp.

Авиаперевозчик признает: жалобы действительно есть, но это не является причиной для того, чтобы забрать лицензию.

После встречи с Государственной авиационной службой в SkyUp сделают заявление: будут ли они работать и что ждет тех пассажиров, которые заранее приобрели билеты.

OBOZREVATEL разобрался, почему забрали лицензию у перевозчика и продолжат ли они летать.

Главное:

суд принял решение по иску недовольного пассажира;

лицензию отобрали, однако полеты продолжаются;

в SkyUp точно узнают, продолжат ли они работу, только ближе к вечеру 12 июня;

ранее компания задерживала треть своих рейсов;

если лицензию заберут, вернуть деньги за потраченные билеты будет сложно.

Какое решение принял суд

Барышивский суд Киевской области еще 24 мая остановил лицензию украинского лоукостера SkyUp. Только за прошлый год авиакомпания перевезла около 870 тыс. клиентов. И вот накануне активного сезона отпусков, когда число пассажиров традиционно растет, суд принял решение остановить работу лоукоста.

SkyUp остановили

Причина – иск одного из недовольных пассажиров. В реестре судебных решений детали обращения не разглашаются. "Истец обосновывает свои исковые требования тем, что она отказалась от услуг по перевозке воздушным транспортом, которые были не предоставленные и отсроченные ответчиком, и считает, что действия и деятельность ответчика нарушают ее права на качественные и безопасные услуги", – говорится в решении суда.

Что говорится в материалах дела:

дело рассматривали без уведомления участников;

иск в таких случаях должен обеспечиваться запретом совершать определенные действий;

потребители имеют право на качественную продукцию и безопасность;

если SkyUp продолжат работать, они снова могут нарушать права потребителей;

суд согласился с истцом, что если лицензию не остановить, пока дело продолжат рассматривать, права потребителей будут нарушать.

В самой же авиакомпании, которая получила на руки решение суда, более охотно рассказывают о ситуации. И хотя суд состоялся еще 24 мая, в SkyUp, утверждают в пресс-службе, узнали о нем только 4 июня. Лоукостер говорит, что такого пассажира у них нет, поэтому и подавать на них иск в суд она не имела права.

"Каждый год миллионы пассажиров недовольны услугами авиакомпаний, пишут негативные отзывы о том, что не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений, но в правовом государстве это не может быть основания для отзыва лицензии", – заявляют в SkyUp.

Стоит отметить, что перечисленные компанией "недостатки" далеко не исчерпывающие. Украинский лоукостер уже несколько раз попадал в скандалы из многочасовых задержек рейсов. Буквально несколько дней назад около 200 пассажиров более полусоток ожидали отправления в Шарм-эль-Шейх из Борисполе самолетом авиакомпании SkyUp Airlines.

По данным Министерства инфраструктуры, в мае лоукостер каждый свой третий самолет отправлял с задержкой.

С чем не согласен SkyUp:

нет доказательств, что истец – клиент авиакомпании;

истец не довольна полетом в Египет, однако по указанному направлению SkyUp билеты не продают (летают чартерные рейсы). То есть истец клиент туроператора, а не авиакомпании (билеты у которой не покупали);

пассажира с таким именем и фамилией ни у партнеров, ни у самого лоукоста не было;

иск должны были рассматривать по месту нахождения ответчика, а это не Барышивский район.

Лоукостер уже обратился в суд следующей инстанции, там будут принимать окончательное решение.

Полеты могут отменить

На данный момент на сайте авиакомпании продолжают продавать билеты разных направлений. Ежедневно их услугами пользуются около 8 тыс. пассажиров. Однако, как стало известно OBOZREVATEL, продолжатся ли полеты в будущем, пока до конца не известно. Руководство компании в среду, 12 июня, проведет встречу с чиновниками Государственной авиационной службы и уже вместе с ними решат, что делать.

Суд решил остановить лицензию, чтобы не нарушать права пассажиров некачественным сервисом, но при этом, что делать тем украинцам, которые купили билеты за 5-6 месяцев до полета – не известно.

SkyUp

SkyUp решение суда

Суд принял решение по SkyUp

Фактически остановка работы для авиакомпании означает банкротство. Им придется возвращать деньги за билеты, которые были приобретены со скидкой еще полгода назад, но при этом заработать на срочных поездках больше не удастся.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: пока он возглавляет ведомство – компания будет работать. "Пока я Министр инфраструктуры – SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решение" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", – написал он на своей странице в соцсети.

Юрист Александр Плахотник уверен: по закону, если компания закрылась или рейс отменили, потраченные на билет средства вернуть можно. Однако, фактически далеко не все пассажиры письменно обратятся с просьбой о компенсации неиспользованной услуги. Кроме того, после ликвидации компании процедура возврата значительно усложниться.

Смотрите видео по теме

"Тут даже не вопрос в том, удастся ли вернуть деньги. Люди заранее планируют свой отпуск и из-за возможной отмены лицензий планы сорвутся. Даже если перевозчик поступит добросовестно и вернет все средства за неиспользованные билеты, это не компенсирует множество других потерь", – поясняет юрист.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!