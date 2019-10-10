"Дело не в "Привате": Зеленский назвал настоящую причину отставки Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк уволился не из-за конфликта вокруг возможной отмены национализации ПриватБанка.

Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне. Так он опроверг версию, высказанную Данилюком после ухода с должности.

"Я не согласен с господином Данилюком. Я думаю, что он знает меня очень давно и что я относился к нему очень хорошо. Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за ПриватБанка. Думаю, это было некорректно", – сказал Зеленский.

По его словам, когда Данилюк пришел увольняться, то разговоров о том, что уход связан с "Приватом" он не вел.

"Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал ему честно, что ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру. И сложные отношения с Богданом тоже на это повлияли", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.

Александр Данилюк назвал одной из главных причин своего увольнения с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк свою отставку кроме ситуации с ПриватБанком объяснил конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ушел не просто с поста, а покинул команду президента Владимира Зеленского.

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