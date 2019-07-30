Пытался отменить национализацию "Привата": журналист заявил о замалчивании властями дела судьи Вовка

Украинские политики, глава государства Владимир Зеленский и Офис президента фактически не замечают самое громкое дело в системе правосудия. НАБУ удалось собрать доказательства против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Ранее он признавал национализацию ПриватБанка незаконной, блокировал работу НАБУ, пытался сорвать судебную реформу и заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов на своей странице Facebook. Вовк давил на своих коллег и с помощью адвокатов сам же организовывал иски против комиссии и подговаривал судей принимать нужные ему решения. Сейчас же, как отмечает журналист, о самом скандальном деле и громком расследовании НАБУ молчат практически все политики, включая президента Владимира Зеленского и его офис.

Судья Вовк ИнфоРезист

"Когда начальник полиции "наехал" на патрульного полицейского, то реакция руководства страны была мгновенной, а сейчас президент Зеленский и большинство политиков пока молчат. Странно, ведь тут на главу одного из ключевых судов страны "наехала" главная антикоррупционная структура НАБУ, пора бы прокомментировать эту потрясающую историю. Такое дело в одном из ключевых судебных учреждений страны в демократической стране привело бы как минимум к временному отстранению от должности на период следствия, но у нас судьи по-прежнему спокойно сидят в кабинетах. Где позиция новых политиков?" –возмутился Бутусов.

26 июля детективы НАБУ пришли с обысками в ОАСК в связи расследованием дела о давление главы суда Павла Вовка на членов Высшей квалификационной комиссии судей. Главный судья подавал иски в суд на членов ВККС, чтобы искусственно создать конфликт интересов, а также выносил решения об отстранении судей и назначении более лояльных к нему.

НАБУ и Генпрокуратура предоставили записи разговоров Вовка и адвоката Кротюк. Глава ОАКС дал ему задание подать иски в суд, чтобы создать искусственный конфликт интересов между ВККС и ОАКС.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Кроме того, по данным следствия, к возможной незаконной деятельности судей причастно Государственное бюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на судей.

Несмотря на то, что правоохранители подготовили по данному подозрения руководству и 4 судьям ОАСК, Павел Вовк наотрез отрицает свою вину, о чем написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нет никаких доказательств которые бы указывали на подлинность опубликованных пленок, а запись была смонтирована.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана. Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей

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