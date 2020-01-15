Путин выбрал себе преемника: топ-5 громких фактов о новом премьере России

Президент России Владимир Путин назначил главой правительства Михаила Мишустина. Он же, по уже слаженной традиции, может занять главное кресло в Кремле уже в 2022-м, когда полномочия действующего президента истекут, а третий раз подряд Путин баллотироваться не сможет.

OBOZREVATEL собрал топ-5 говорящих фактов о Мишустине.

Любимчик рупора Кремля

Главред Russia Today (российский пропагандистский государственный телеканал) Маргарита Симоньян в своих соцсетях разгоняла информацию о назначении Мишустина еще до объявления решения Путина. Главный пропагандист от Кремля уверена: это лучший выбор.

Чиновник со стажем и ушел при Медведеве

Спустя 10 лет госслужбы, в 2008-м, Мишустин по собственному желанию ушел из власти, покинув должность главы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

Что интересно, это произошло в то же время, когда Путин ненадолго уступил свое место в Кремле Дмитрию Медведеву (на выборах в 2008-м Путин не мог баллотироваться третий раз подряд и уступил место Медведеву).

Налоговую Мишустин возглавил уже спустя несколько лет. И руководил ее все 9 лет. Стоит отметить, что в России это один из самых коррумпированных органов власти.

Долларовый миллионер

В официальной биографии указано, что свое огромное состояние будущий премьер якобы сколотил во время работы в крупных компаниях: Международный компьютерный клуб, ОФГ Инвест.

Ежегодно доходы семьи Мишустина составляют десятки миллионов рублей. К примеру, в 2016 году он заработал 18,5 млн рублей (300 тыс. долларов), а его супруга 77,3 млн рублей (1,2 млн долларов).Согласно декларации о доходах за 2018 год, доход Мишустина Михаила составил 18 млн. рублей (280 тыс. долларов), а его жены 48 млн. рублей (780 тысяч долларов).

Хоккеист как Путин

Михаил Мишустин - заядлый хоккеист. Он фанат “армейского” московского клуба ЦСКА. Официальный член наблюдательного совета клуба, регулярно присутствует на домашних матчах команды.

Принимает жалобы на Навального

После череды расследований под авторством российского оппозиционера Алексея Навального (чью фамилию принципиально не называет Путин, аккуратно подбирая местоимения), лично Мишустин получал жалобы на политика, мол, в его офисе скрываются от уплаты налогов.

К примеру, несколько лет назад российский союз налогоплательщиков жаловался Мишустину на то, что оппозионер не платит государству, ссылаясь на публикации в СМИ.

Кстати, пока писался этот материал, с российской Википедии пропал целый кусок информации о заработках Мишустина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.

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