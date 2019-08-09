Провал "Газпрома" в Европе: подсчитаны убытки газового монополиста от экспорта

В августе 2019 года экспорт российского газа в Европу может обвалиться на 10%.

Об этом свидетельствуют рассчеты, проведенные изданием "Коммерсант". Там пишут. что поставки за первые шесть дней августе показывают, что избежать спада экспорта в этом месяце будет почти невозможно.

"Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в августе может упасть более чем на 10%. ... По данным компании, экспорт в дальнее зарубежье составил в среднем 465 млн кубометров в сутки — это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в среднем в августе 2018 года, и почти на 12% ниже, чем в августе 2017 года", – сказано в материале.

Несмотря на сравнительно дешевый газ, хранилища Европы уже сейчас практически заполнены. Так что даже из соображений экономии закачивать его уже почти некуда. К тому же есть конкуренция от поставщиков сжиженного газа.

В России надеются, что от экспортного провала "Газпром" может спасти Украина и Венгрия.

"Закачка дополнительных объемов газа в хранилища со стороны Венгрии и Украины может отчасти поддержать экспортные поставки. Хотя "Газпром" и не поставляет газ Украине напрямую, он попадает в страну через реверсные поставки из Словакии, Венгрии и Польши", – цитирует "Коммерсант" заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

Также в пользу России может сыграть возможный срыв переговоров "Газпрома" и Украины по транзиту в Европу. Страны ЕС, предвидя возможные перебои, могут пользоваться газом "с колес", оставляя запасы в подземных хранилищах на "черный день".

"С 1 января 2020 года истекает контракт на транзит российского газа через Украину, и на данный момент переговоры о его возобновлении не начались. Многие эксперты полагают, учитывая опыт предыдущего газового кризиса 2009 года, что отсутствие контракта может привести к перебоям с поставками газа в Европу в январе 2020 года", – отмечает Гривач.

"Газпром" будет нести большие убытки

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" может на некоторое время полностью прекратить транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Евросоюз прекращением поставок.

"Газпром" намерен продлить на год контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Украина настаивает на заключении контракта сроком на 10 лет.

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