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13 февраля • обновлено в 17:51
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/ Рынки и компании

Против России ввели новые санкции: кто попал под удар США

1.7т
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США ввели санкции против трех российских трех организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Под штрафы попали "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения", сообщает "ТАСС".

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Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.

Санкции США

Санкции США

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Место
США
Теги
Госдеп США санкции
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"США ввели санкции против трех российских трех организаций" "В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний" Вы определитесь, Россия или Китай, звезды Обсоса))) На коленке что ли новости пишете, рагульё))) Специалисты, блин)))
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