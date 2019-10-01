"Производят иллюзии": эксперт "разнес" программу развития от Кабмина

В Сети раскритиковали программу действий Кабинета министров, которую там представили в понедельник, 30 сентября. Ее назвали полной иллюзий и шума вместо конкретных действий.

Такое мнение высказал правовед Геннадий Друзенко в Facebook. "Видно, что презентации наши чиновники делать научились, а наполнять их содержанием, анализировать ситуацию, делать расчеты и формулировать убедительные аргументы – нет", – написал Друзенко.

Как пример он привел один из абзацев программы, наполненный словами "метчинг", "аутсорс", "профайлинг".

"После прочтения такого, хочется взять в руки этот самый мэтчинг - и так хорошо предоставлять автору по профайлинга, чтобы у него на всю жизнь остался аутсорс. А если серьезно, то похоже Кабмин уже заболел президентской болезнью – производить иллюзии вместо программ, создавать информационный шум вместо качественного контента", – написал Друзенко.

В качестве примера он привел презентации программ развития, подготовленные правительствами Польши и России: "Статистические данные, графики, расчеты, источники финансирования, дедлайны. И никаких "матчингив" и "профайлинга" даже в переводе на английский. И даже в "стране-агрессоре" все выглядит гораздо солиднее и убедительнее: с цифрами, расчетами и прогнозами почти на 200-х страницах".

"Неужели правительство верит, что достаточно записать в программе - и экономика Украины вырастет на 40%, 24000 км дорог общегосударственного значения "будут приведены в хорошее состояние", уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%, а украинцы начнут больше рожать и меньше эмигрировать в поисках лучшей доли?", – спрашивает эксперт.

Друзенко вспоминает, как когда-то не мог купить своей дочке игрушку, потому, что на банковской карточке не было денег. Хотя дочке казалось, что банковская карта во взаимодействии с банкоматом всегда "рождает" нужную сумму.

"Вспоминая этот смешной эпизод, мне кажется, что все мы вдруг оказались в большом детском саду, где президент убежден в своей неотразимой притягательности, что имеет силу завершать войны, Кабмин верит в заклинания, которые способны изменять законы экономики, а 28-летняя Глава делегации Украины в ПАСЕ, которая узнает об аннулировании полномочий украинской делегации в Ассамблее не по дипканалам, не из сообщений спецслужб и не от своих людей в Страсбурге, а из "внутреннего чата" – не имеет никаких сомнений, что знает как общаться с опытными российскими дипломатами и добиться от СЕ оставить двойные стандарты. И этот искренний, жизнерадостный и политически целомудренный детский сад ведет корабль "Украина" в эпицентр идеального шторма, который движется на нас со всех сторон", – подытожил Друзенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров готовит реформу, цель которой – дать гражданам и бизнесу доступ к дешевым кредитам.

Чтобы ВВП Украины за 5 лет выросло на 40%, в страну нужно привлечь порядка $50 млрд инвестиций.

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