Прогноз поменялся: аналитики рассказали, что будет с курсом валют в Украине

С понедельника, 4 ноября, в Украине может измениться курс валют – гривня укрепится вплоть до отметки 24,6–24,8 грн/$. Сейчас средний курс в продаже установлен на уровне 24,94 грн/$.

Такой прогноз дал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

По его словам, в конце прошлой недели курс украинской гривны вырос на фоне сообщения о том, что платёжеспособные банки Украины за первые девять месяцев 2019 года получили более $1,9 млрд прибыли. Это более чем в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Новости предыдущих дней продолжают нести позитив рынку. Приток внешних инвестиций сохраняется, что поддерживает гривну. Вероятно, в ближайшее время гривна войдёт в более широкий диапазон движения – 24,6–24,8 гривен за доллар", – сказал Шевчишин.

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара за первую неделю ноября может девальвировать с 24,8 до 25,2 грн/$.

В Украине курс доллара в понедельник, 4 ноября, снизился на 2 копейки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram