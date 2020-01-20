Продадут 300 гособъектов: Гончарук раскрыл планы масштабной приватизации

В 2020 году в Украине планируется приватизация более 300 государственных объектов.

Об этом на своем Telegram-канале в понедельник, 20 января, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он отметил, что уже в этом месяце было объявлено 87 прозрачных аукционов.

Гончарук подчеркнул, что процесс приватизации позволяет привлечь инвестиции, а также создать новые рабочие места за счет передачи в частную собственность убыточных объектов, принадлежащих государству. При этом стратегические объекты останутся в собственности Украины.

Иллюстрация. Приватизация в Украине zn.ua

"Десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы. Эти схемы мы ликвидируем", – заявил премьер.

На продажу через е-аукционы за последний квартал 2019-го, как рассказал глава Кабмина, было выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала года. В целом в 2019 году было получено вдвое больше доходов от приватизации, чем за весь 2018-й.

Гончарук также напомнил, что Фонд госимущества ради прозрачности запустил виртуальную комнату данных – пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих.

"Инвестор должен знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел", – отметил премьер-министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жестких, но правильных решений для создания позитивного инвестиционного климата страны.

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