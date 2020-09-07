Победу Суркисов в суде по делу Приватбанка хотят опротестовать новым законом

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с Приватбанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

Документ 7 сентября зарегистрировал в парламенте нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська на своей странице в Facebook.

В статусе документа на сайте парламента сказано, что проект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 2 сентября Суркисы выиграли суд против Приватбанка. В Минфине после этого заявили о намерении оспорить решение Печерского районного суда города Киева.

Информация о законопроекте на сайте ВР. Facebook / Денис Малюська

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В чем суть иска Суркисов

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с Приватбанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

Во время национализации Приватбанка Суркисов решением НБУ в 2016 году были признаны инсайдерами Приватбанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии Приватбанка, после принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в Приватбанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает Приватбанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что Приватбанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров Приватбанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию Приватбанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже Приватбанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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