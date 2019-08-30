Премьер Гончарук на Jaguar, а министр финансов с конем: на чем ездят члены Кабмина

Новый состав Кабинета министров Украины будет приезжать на работу на авто стоимость до 2,5 млн грн. Один из лучших автомобилей у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородяняского, а вот министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не обзавелась машиной, а в декларацию она внесла коня.

Подробнее о том, на каких машинах ездят политики – в материале OBOZREVATEL.

Премьер-министр Алексей Гончарук за прошедший год заработал более 1,8 млн грн. При этом на основном месте работы – в Офисе эффективного регулирования (BRDO) – за год он получил всего 60 тыс. грн. Ездит глава правительства на Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска. Такую машину можно приобрести примерно за 10-12 тыс. долларов.

Алексей Гончарук

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - ездит на Peugeout 206 cc 1.6 2002 года выпуска. Это достаточно бюджетный автомобиль. Судя по объявлениям, его можно приобрести за 4-5 тысяч долларов. Доход Кулебы за прошлый год - 2,5 млн грн от МИДа и 723 тыс. грн гонорары от организации "Город сад".

Дмитрий Кулеба

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации, несмотря на высокий заработок (около 4,3 млн грн в месяц) будет набираться на работу на такси или метро. Своего автомобиля, судя по декларации, у него нет.

Михаил Федоров

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – один из самых богатых членов Кабмина. Правда, и работает он немало: в двух учебных заведениях и в Совете НБУ. В сумме это около 7,2 млн грн в год.

Тимофей Милованов

Ездит министр на Volvo C30 2009-го года выпуска. Сейчас такой автомобиль можно купить за 10 тысяч долларов.

Министр финансов Оксана Маркарова в первую очередь зарабатывает на продаже ценных бумаг. В прошлом году ей удалось получить более 10 млн грн из разных источников, в том числе включая около 600 тыс. зарплаты.

Машины у политика нет, зато есть племенной конь.

Оксана Маркарова

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины - отдает свое предпочтение автомобилям NISSAN. У него их два: QASHQAI и X-TRAIL. Оба 2017-го года выпуска. Общая их стоимость примерно 1,5 млн грн.

Алексей Оржель

Министр обороны Андрей Загороднюк ездит чуть ли не на самом дорогом авто. Toyota Land Cruiser Prado 2010 стоит около 34 тыс. долларов. Сам Загороднюк – человек гражданский.

Андрей Загороднюк

Вадим Пристайко – министр иностранных дел ездил на автомобиле BMW X1 2017 года выпуска. Такая машина стоит около 26-29 тысяч долларов.

Вадим Пристайко

Официально нет автомобиля и у действующего министра внутренних дел Арсена Авакова. Несмотря на немалые доходы, политик не стал тратиться на покупку транспортного средства. Без машины также и министр соцполитики Юлия Соколовская.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за время работы медиа-менеджером успел заработать себе как минимум на неплохой автомобиль. Он владеет чуть ли не самой дорогой машиной в автопарке Кабмина - Range Rover Sport, 2016 года за 2,4 млн грн.

Владимир Бородянский

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины назначила на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Ранее его кандидатуру внесли в парламент.

"За" соответствующее решение проголосовали 290 нардепов. "Против" высказались 27 парламентариев, 35 воздержались, 66 не голосовали.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикеромпарламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария на заседании 29 августа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram