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11 декабря • обновлено в 12:23
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Постоянно говорят о санкциях: Лавров неудачно пошутил о США

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Глава МИД России Сергей Лавров попытался пошутить, что политическая жизнь в США всегда сопровождается "санкциями и импичментом".

Об этом он сказал по итогам своей поездки в Вашингтон во вторник, передает ТАСС. "Мне кажется, какой день ни выбери – по приезде в Вашингтон всегда совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом", – сказал Лавров.

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Так он ответил на реплику журналиста, который заметил. что поездка министра совпала с обсуждением в США новых антироссийских санкций и импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Лавров попытался пошутить о США

Лавров попытался пошутить о США

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря собирается принять новые "адские" санкции против России.

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

Компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор транспортирует людей через Керченский пролив. Ее так и не коснулись украинские и международные санкции.

Борьба с санкциями в 2019-2020 годах обойдется российскому бюджету в 1,3 трлн рублей (примерно $20,4 млрд). При этом "импортозамещение" в 2015-2018 годах стране-агрессору стоило 1,6 млрд рублей (более $25 млрд по нынешнему курсу).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Персоны
Сергей Лавров Дональд Трамп
Место
Россия
Тег
санкции
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