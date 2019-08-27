Последний месяц субсидии, новые тарифы и "беби-боксы": что ждет украинцев в сентябре

В Украине сентябрь может запомниться новыми тарифами на газ, традиционным похолоданием и девальвацией гривни.

Подробнее о том, что ждет украинцев в следующем месяце – в материале OBOZREVATEL.

В сентябре разрешили купить газ на всю зиму

Что изменится: до 25 сентября можно купить сразу до 25 тыс. куб. м газа наперед;

Что даст: экономия за отопительный сезон может составить до 22,5 тыс. грн.

Летом в Украине газ подешевел до рекордной за несколько лет отметки. Только с января 2019-го цены упали на 25%. Но ближе к отопительному сезону спрос на голубое топливо будет расти в Европе, поэтому и стоимость энергоресурса увеличится.

В "Нафтогазе" впервые разрешили украинцам заранее купить газ по низким ценам. Заплатить в сентябре сразу за всю зиму. Такой вариант подойдет, к примеру, тем, кто отапливает дом с помощью газового котла.

Тариф на газ

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании, подписать дополнительный договор и внести предоплату. Максимум можно купить 25 тыс. кубометров. Этого хватит на всю зиму. Сделать это нужно до 25 сентября.

"Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газзбутам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения)", – поясняют в учреждении.

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Как уже писал OBOZREVATEL, украинцы в разных регионах платят по разным тарифам на газ (стоимость транспортировки отличается). В среднем же цена составляет около 6 грн за куб. Таким образом, 25 тыс. куб. м обойдутся в 150 тыс. грн. По прогнозам аналитиков, зимой голубое топливо может подорожать примерно на 15%. Таким образом, экономия составит 22,5 тыс. грн!

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы", – уверен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Новые цены

Что изменится: подорожает аренда и некоторые продукты.

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен: уже в сентябре начнется традиционное подорожание молочки. Так, в первый месяц осени молоко и сметана подорожают на 20-30 копеек. Масло может подорожать на 2-3 гривни за килограмм.

"Сейчас яйца продают дешевле себестоимости. Такое долго продолжаться не может, поэтому они будут дорожать. Если осенью их цена не вырастет, то нам потом придётся переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в сентябре-октябре", – предполагает Дорошенко.

В то же время стоимость аренды жилья в бюджетном сегменте увеличится примерно на 10-20%. Так, в прошлом году "однушку" в Киеве можно было арендовать за 6 тысяч, рассказывает риелтор Максим Бабуряк. Сейчас же цены стартуют от 8 тысяч. За эти деньги можно снять жилье в пешей доступности к станции метро. В центре (станции метро "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Палац спорта" и т. д.) найти квартиру дешевле, чем за 10 тысяч, будет сложно, поясняет эксперт.

"Мы сейчас говорим о сегменте бюджетного жилья. Это косметический ремонт или совсем без него. Это базовые условия. Вот этот сегмент во второй половине августа-в начале сентября вырастет в цене", – рассказывает Бабуряк.

Новый курс доллара

Что изменится: доллар подорожает до 26 грн/$.

Осень также считается периодом девальвации гривни. Растет критический импорт (тот, от которого нельзя отказаться). К примеру, приходится накануне отопительного сезона больше покупать газа, проходит сезон некоторой продукции, ее заменяют на импортную.

Курс доллара

Аналитик Владимир Мазуренко считает: в сентябре курс доллара может плавно подняться до новой психологической отметки в 26 грн/$. "Осенью плавная девальвация повторяется из года в год уже несколько лет подряд. Думаю, что плавных скачков ждать не стоит – их не будет. Но медленную, ползучую девальвацию избежать не удастся. Думаю, что вполне вероятен курс около 26 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Почему резко взлетела гривня:

• иностранцы покупают украинские ценные бумаги из-за высоких процентов;

• благоприятная конъектура на внешних рынках (достаточно высокие цены на продукцию, которую продает Украина);

• активизировались переводы заробитчан (отправились на сезонные работы);

• стабильная политическая ситуация и позитивные ожидания от новой власти.

"С начала года горячих спекулятивных денег зашло в Украину около 3 млрд долларов. Самая основная проблема этих денег - что они как зашли, так в любой момент могут выйти. Тем более, что с 10 июля Нацбанк снял все ограничения на вывод валюты для нерезидентов", – предупреждает экономист Виктор Скаршевский.

Новые "беби-боксы"

Что изменится: перечень товаров расширят.

Кроме того, уже в сентябре вступает в силу новое постановление Кабмина с новым перечнем товаров, которые входят в "беби-боксы". С этим списком можно ознакомиться здесь:

Новый список. 1

Новый список. 2

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Новый список. 6

Право на получение пакета малыша имеют граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства. То есть все, кто законно проживают на территории страны, а также родили живорожденного ребенка. Получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного.

Юридическим поводом для получения пакета является копия выписки из роддома или свидетельство о рождении новорожденного. Более детальную информацию можно получить непосредственно в роддоме.

Согласно нормам, получить "беби-бокс" нужно в день выписки матери и ребенка из роддома. Если же в этот день в больнице не было такой коробки, семье новорожденного младенца нужно обратиться в местный отдел социальной защиты населения. После чего органы местного самоуправления должны на протяжении 17 дней передать семье "беби-бокс".

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