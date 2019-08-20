Последнее предложение от Зеленского: "евробляхеров" предупредили о новшестве

В Украине введение обещанных штрафов для "евроблях" отсрочили. Уже в мае полиция должна была объявить охоту на нарушителей. Однако, авто без украинской регистрации можно встретить на улицах по всей стране до сих пор, а полиция, как и раньше, не имеет права их останавливать.

О том, как в команде Зеленского готовятся изменить закон и что ждет "евробляхи" – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

У Зеленского хотят пойти еще на одну уступку и отсрочить штрафы до конца 2019-го;

"евробляхеров" предупреждают: это будет последней отсрочкой и просто так ездить на авто с еврономерами и не платить ввозные пошлины, акцизы и налоги запрещено;

активисты, которые представляют интересы "бляхеров", хотят не только отсрочить введение штрафов, но и изменить формулу расчета акциза.

Что хотят поменять у Зеленского

Закон уже принят, и если не отложат, он автоматически вступит в силу. Но, по информации OBOZREVATEL, документ, который отсрочит введение штрафов, уже разрабатывается. Скорее всего, "евробляхерам" дадут времени до конца 2019-го.

Юрист Александр Плахотник считает: те, кто действительно хотели легализовать свои автомобили, сделали это еще в первые три месяца после принятие закона, когда действовала 50%-ная скидка на акциз.

"Автомобили оформлены на литовские и польские фирмы. Чтобы зарегистрировать ее здесь, нужно не только заплатить акциз и налог, но и снять с учета там, за границей. Был период, когда действительно испугались штрафов. Знаю случаи, когда машины просто бросали на границе. Ввозили разные авто, были и те, что в Европе просто нельзя продать", – рассказывает юрист.

На профильных сайтах "евробляхи" до сих пор можно найти по цене $500-1000. К примеру, автомобиль Renault Clio 2001 г. в. пытаются продать всего за 25 тыс. грн. Хотя такое же авто, но с украинской регистрацией, стоит в 3-4 раза дороже. И вопрос не только в стоимости самой растаможки. Не все авто вообще реально растаможить.

"Документов нет и все. Есть генеральная доверенность, а иногда она вообще оформлена с нарушениями. Когда их на коленках хоть как-то делали, рассказывали людям: вас не могут остановить и вообще это все по закону, конечно, сейчас, когда не сам закон (ездить без украинской регистрации и по старому и по новому закону нельзя гражданам Украины), а контроль хотят ужесточить – люди задумываются о юридическом аспекте", – добавляет Плахотников.

Как ранее писал OBOZREVATEL, претендент на должность главы транспортного комитета Владислав Криклий заявил: будущее послабление от команды Зеленского может стать последним. Когда пройдет целый год, жаловаться на то, что кто-то не успел оформить документы и внести платежи, будет сложно.

Отметим, закон, который снизил размер акцизов и ужесточил штрафы, разрабатывала глава комитета по вопросам налоговой политике Нина Южанина. Сейчас пока еще действующий парламентарий неохотно обсуждает перспективы документа. Изменить закон с учетом абсолютного большинства "Слуги народа" не составит труда. Поэтому это решение, как и многие другие, будут зависеть от позиции Владимира Зеленского.

Ставки уже снизили, а штрафы рано или поздно запустят

Помимо сроков, в команде главы государства претензий к документу не имеют. Активисты "Авто Евро Сила" пошли дальше – они хотят не только сместить сроки, но и отменить коэффициент возраста. И если Зеленский пойдет на такой шаг, в страну по дешевке смогут привозить старые авто и все легальные импортеры окажутся под ударом.

Итак, акциз считается зависимо от типа двигателя. Для них действуют две базовые ставки. Первая – для авто на бензиновых двигателях (50 евро), вторая – на дизельных (75 евро). Ставку умножают на коэффициент возраста и коэффициент объема двигателя. Чтобы определить коэффициент двигателя, его объем необходимо разделить на 1000. Для примера рассчитаем размер акциза для машины с объемом бензинового двигателя 1800 куб. см и возрастом 4 года.

Для этого базовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 1,8 (1800/1000) и на 4 (возраст автомобиля). Так, акциз на автомобиль составит 360 евро. К слову, по старым правилам без льготы акциз на такую машину составил бы 2957,4 евро.

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Правоохранители получат доступ к базе данных пограничников, отмечает замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Полиция сможет проверять, кто и когда ввез машину на иностранных номерах, и если сроки нарушили, авто будут останавливать.

Сейчас же по действующему закону оснований для остановки авто нет. Легально остановить "бляху" можно только после того, как появится информация о нарушении закона.

Если остановленное авто было ввезено в режиме транзита, максимальное наказание – конфискация авто по решению суда. "Размер штрафа зависит от того, на сколько дней нарушили сроки. Если на одни сутки – 170 грн, от 1 до 10 суток – 3,4 тыс., от 10 до 20 – 8,5 тыс., от 20 до 30 – 8,5 тыс. и от 30 суток –170 тыс. грн", – рассказывает Александр Плахотник.

Менее жесткие требования к водителям, чьи авто находятся в режиме транзит. Они за задержку на трое суток должны будут заплатить штраф в 850 грн (или предупреждение), от 3 до 10 суток – 5,1 тыс., от 10 до 20 –17 тыс., от 20 до 30 – 85 тыс. и более 30 суток – те же 170 тыс. грн.

Проблема "евроблях" в Украине все еще остается актуальной. Закон, который разработал прошлый парламент, предполагал два метода – кнута (штрафов) и пряника (снижение акцизов). Но, несмотря на принятое решение, полиции до сих пор не дали полномочий контролировать водителей на авто без регистрации и наказывать гривней тех, кто нарушает Налоговый кодекс. Пряник есть, а кнута нет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!