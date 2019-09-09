Популярный лоукостер поменяет аэропорт: как будут летать украинцы

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines прекратит полеты в аэропорт Киев им. Сикорского ("Жуляны") и в дальнейшем будет летать в другой киевский аэропорт – Борисполь.

Авиаперевозчик, который сейчас временно обслуживается в Борисполе на время ремонта взлетно-посадочной полосы в Жулянах, намерен там и остаться. Об этом со ссылкой на источники сообщает ЦТС.

"Кроме того, в системе бронирования Pegasus Airlines в качестве аэропорта прилета/вылета из Киева как на данный момент, так и после 12 сентября (дата завершения ремонта ВПП в Жулянах) указан именно Борисполь", – говорится в публикации.

Информацию о том, что турецкий авиаперевозчик будет обслуживаться в аэропорту Борисполь, изданию подтвердили в хендлинговой компании Interavia, которая будет работать с Pegasus.

Pegasus Airlines поменяет Жуляны на Борисполь

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Ryanair подняла стоимость услуги по приоритетной посадке, а также сбор за перевозку багажа весом до 10 кг.

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приостановила действие лицензии авиакомпании-лоукостера SkyUp в Украине, подала в отставку.

Популярная лоукост-авиакомпания Ryanair запустила полеты с нового украинского города – в понедельник, 17 июня, она открыла рейс из Харькова в польский Краков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!