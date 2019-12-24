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24 декабря • обновлено в 11:49
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Запуск рынка земли: Милованов сказал, когда украинцы ощутят эффект

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Украинские аграрии увидят эффект от земельной реформы примерно через полгода или год после ее запуска и сами попросят, чтобы на рынок пришли иностранцы.

Такое предположение высказал министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью "РБК-Украина". По его словам, аграриям нужно время, чтобы поверить в то, что государство не собирается отобрать у них землю.

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Дальше, считает министр, фермеры сами попросят, чтобы на рынок пришли иностранцы. По его словам, фермеры, которые раньше продавали урожай перекупщикам, могут захотеть создать свою торговую марку, чтобы продавать что-то за границу.

"Для этого нужно построить переработку. Для этого нужен партнер. Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах. Поэтому успешные фермеры сами захотят со временем, чтобы был доступ иностранцев", – объяснил Милованов.

Министр упомянул, что драки, организованные по поводу рынка земли под Радой, устраивают не фермеры, а "определенные группы людей", которые зарабатывают на "теневом" рынке земли и против старта реформы.

"Аграрии хотели ограничение иностранцев и ограничение концентрации. Демократия это им дала. Президент это четко сказал, это комитет сказал", – отметил Милованов.

Рынок земли

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
земельная реформа Рынок земли в Украине Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
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