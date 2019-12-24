Запуск рынка земли: Милованов сказал, когда украинцы ощутят эффект

Украинские аграрии увидят эффект от земельной реформы примерно через полгода или год после ее запуска и сами попросят, чтобы на рынок пришли иностранцы.

Такое предположение высказал министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью "РБК-Украина". По его словам, аграриям нужно время, чтобы поверить в то, что государство не собирается отобрать у них землю.

Дальше, считает министр, фермеры сами попросят, чтобы на рынок пришли иностранцы. По его словам, фермеры, которые раньше продавали урожай перекупщикам, могут захотеть создать свою торговую марку, чтобы продавать что-то за границу.

"Для этого нужно построить переработку. Для этого нужен партнер. Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах. Поэтому успешные фермеры сами захотят со временем, чтобы был доступ иностранцев", – объяснил Милованов.

Министр упомянул, что драки, организованные по поводу рынка земли под Радой, устраивают не фермеры, а "определенные группы людей", которые зарабатывают на "теневом" рынке земли и против старта реформы.

"Аграрии хотели ограничение иностранцев и ограничение концентрации. Демократия это им дала. Президент это четко сказал, это комитет сказал", – отметил Милованов.

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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