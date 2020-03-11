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11 марта • обновлено в 12:35
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Польша закрыла границу с Украиной из-за коронавируса? Все о новых правилах пересечения

2.3т
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Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о новых правилах пересечения границы.

Польша перекрыла границу из-за коронавируса?

Нет, границу не перекрыли. Но теперь пускать будут только после специальной проверки. Пропускная способность замедлится, очередей на границе будет больше.

Польша закрыла границу с Украиной из-за коронавируса? Все о новых правилах пересечения

Все правила остались прежними, те, кого пускали до новых правил, смогут попасть в Польшу и по новым правилам. Вот только с одним новым условием – нужно быть здоровым.

И как будут проверять?

Также, как и в аэропортах – медики измеряют температуру, кроме того, каждого попросят заполнить специальные анкеты. В них – информация о цели визита, контактные данные и список населенных пунктов, которые вы планируете посетить.

Это позволит отследить, кто куда поехал и с кем контактировал. Всю информацию передают воеводствам. У них будет полная информация – кто, куда откуда и зачем к ним приехал. А еще контактные данные "гостей".

Граница ПОльши

Граница ПОльши

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"Мы хотим знать, куда идут эти люди, чтобы мы могли быстро их найти", – заявили в пресс-службе польского правительства.

Ниже – примеры анкет, которые должны заполнять украинцы на границу с Польшей.

Польша закрыла границу с Украиной из-за коронавируса? Все о новых правилах пересечения

Что, если у меня будет температура?

Тех, у кого обнаружат любой симптом коронавируса, заберет скорая. Одним из симптомов, например, может быть высокая температура. Врачи доставят в ближайшую больницу и там уже проведут полное обследование и выяснят, это тот самый опасный вирус или обычная ОРВИ.

Пациента ограничат, чтобы он не мог заразить поляков, если коронавирус подтвердят.

Почему такие ограничения именно с Украиной?

На самом деле не только с Украиной. Еще раньше Польша ввела ограничения на своих западных границах. То есть от, к примеру, Германии, они чувствовали большую опасность. До Украины очередь дошла чуть ли в последний момент.

"Мы принимаем контрмеры, чтобы рост числа инфекций был как можно ниже. Мы одни из первых, если не первая страна в Европе, которая примет такое решение" – говорится на официальном сайте польского правительства.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины вирус граница
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