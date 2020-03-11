Польша закрыла границу с Украиной из-за коронавируса? Все о новых правилах пересечения

Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о новых правилах пересечения границы.

Польша перекрыла границу из-за коронавируса?

Нет, границу не перекрыли. Но теперь пускать будут только после специальной проверки. Пропускная способность замедлится, очередей на границе будет больше.

Все правила остались прежними, те, кого пускали до новых правил, смогут попасть в Польшу и по новым правилам. Вот только с одним новым условием – нужно быть здоровым.

И как будут проверять?

Также, как и в аэропортах – медики измеряют температуру, кроме того, каждого попросят заполнить специальные анкеты. В них – информация о цели визита, контактные данные и список населенных пунктов, которые вы планируете посетить.

Это позволит отследить, кто куда поехал и с кем контактировал. Всю информацию передают воеводствам. У них будет полная информация – кто, куда откуда и зачем к ним приехал. А еще контактные данные "гостей".

Граница ПОльши shoppingpl.com

"Мы хотим знать, куда идут эти люди, чтобы мы могли быстро их найти", – заявили в пресс-службе польского правительства.

Ниже – примеры анкет, которые должны заполнять украинцы на границу с Польшей.

Что, если у меня будет температура?

Тех, у кого обнаружат любой симптом коронавируса, заберет скорая. Одним из симптомов, например, может быть высокая температура. Врачи доставят в ближайшую больницу и там уже проведут полное обследование и выяснят, это тот самый опасный вирус или обычная ОРВИ.

Пациента ограничат, чтобы он не мог заразить поляков, если коронавирус подтвердят.

Почему такие ограничения именно с Украиной?

На самом деле не только с Украиной. Еще раньше Польша ввела ограничения на своих западных границах. То есть от, к примеру, Германии, они чувствовали большую опасность. До Украины очередь дошла чуть ли в последний момент.

"Мы принимаем контрмеры, чтобы рост числа инфекций был как можно ниже. Мы одни из первых, если не первая страна в Европе, которая примет такое решение" – говорится на официальном сайте польского правительства.

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