Увы, но "-1"

Сегодня увидел пост бизнесмена и инвестора Владимира Школьника о том, что он принял решение перенести производство в одну из стран Евросоюза, и пока решает в какую. И это не спонтанное решение на эмоциях, а просчитываемый уже давно шаг.

К сожалению, пока не поменяется парадигма отношения власти к бизнесу, основа которой, что бизнес должен страдать, ничего нам не светит!

Пока власть не поймёт, что она всего лишь сервис для налогоплательщиков, которые и есть вершина пирамиды государства, а не силовики и решалы, толку не будет!

Пока "друзьям - все, врагам -закон", а предприниматели для силовиков - это безлимитная дойная корова, то и бизнес-климат у нас будет комфортен только для любителей схем и договорняков...

Вот что пишет Владимир Школьник:

"Каждый день я отвечаю на вопросы. Чуть больше месяца назад в одном из интервью я сказал, что мы собираемся переносить производство Шерпов из Украины в Европу. Почему-то эта новость вызвала резонанс. Даже Forbs об этом написал. Сейчас я постараюсь в двух словах объяснить, почему производства здесь не будут конкурентоспособными, и почему мы уходим.

Сразу после публикации на нас обрушились обращения чиновников разного уровня – что нужно сделать, чтобы вы изменили решение? Наш ответ был простым – нам не нужны гранты, не нужны бесплатные кредиты, не нужны деньги от государства. Хотя всё это высокопоставленные лица европейских государств нам официально предлагают. Нам нужно лишь то, ЗА ЧТО ПЛАТИМ НАЛОГИ – безопасность бизнеса, прозрачная структура конкуренции, помощь в продвижении нашего товара в мире от государственных институтов Украины. ￼￼￼￼

Никто, никто из чиновников нам не обещал помочь в этом. Это не потому, что они не хотят, а потому, что не могут. Государственные институты не работает вообще. То есть работают, но сами на себя.

Мы никогда не получали никакой помощи от государства, всегда инвестировали свои честно заработанные деньги, с которых до этого уже оплатили все налоги. Поэтому чувствуем себя свободными от всяких обязательств, и будем стараться заработать и прокормить свои семьи￼￼￼￼,оставаясь честными и незаангажированными."

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.