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14 сентября • обновлено в 16:35
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"Погружается в долговое болото": эксперт рассказал о проблемах "Газпрома"

1.7т Читать материал на украинском

Российский "Газпром" все глубже погружается в долговое болото, превращаясь в обузу для "сверхдержавы".

Нехватка средств приводит монополию к дилемме: либо брать кредиты, либо заморозить практически все проекты. И выбор делается в пользу первого варианта. Об этом на Facebook написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Так, “Газпром” до конца этого года планирует занять 725 млрд рублей или более $11 млрд согласно нынешнему курсу. Именно столько монополии не хватает для реализации поставленных объемов работ по проектам на этот год. Что примечательно, в 2018 году “Газпром” занимал 740 млрд руб, так же из-за неспособности реализовать поставленные задачи из-за нехватки средств", – пишет эксперт.

Он отмечает, что 2019-й год для “Газпрома” может стать поворотным. Причина в том, что в этом году не только на рынке газа произошел двукратный обвал цен на “голубое золото”, но и значительно сократились поставки российской монополии своей продукции. В частности, до конца года сокращение экспорта российского газа может превысить 10%.

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Коваленко пишет, что во II-м квартале монополия показала убытки в размере 55 млрд рублей, которые превысили сумму, которую ей удалось заработать. И в будущем такое может из года в год повторяться.

"А потому, можно пожелать удачи “Газпрому” на его поприще погружения всё глубже в долговое болото. Ведь когда монополия перестанет насыщать бюджет РФ и превратится в обузу, мания недоимперского реваншизма значительно поутихнет, а недовольство местных элит будет отвлекать от геополитических амбиций, что только на благо всему цивилизованному миру", – подытожил Коваленко.

"Газпром" имеет огромные долги

"Газпром" имеет огромные долги

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

В России подтвердили, что готовы 19 сентября провести переговоры по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией.

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Тема
Кризис в России
Место
Россия
Теги
Газпром долги кредит
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что же, придётся сократить поставки газа на Украину...
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70rus xxx
70rus xxx
Смешные вы,украинцы.У Газпрома грошей,хватит всю Окраинушку купить.
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