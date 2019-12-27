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27 декабря • обновлено в 15:53
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"Укрзалізниця" запустила поезд украинского производства в "Борисполь"

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"Укрзалізниця" на маршруте между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь" запустила новый дизель-поезд ДПКр-3. Его произвели на Крюковском вагоностроительном заводе.

Поезд состоит из трех вагонов, что позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы, сообщает ЦТС. Его цена – 177 млн грн. Срок службы составляет 40 лет.

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"Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2 (два места по одну сторону от прохода и два места по другую, - Ред.), имеется санитарный модуль", – сказано в публикации.

Новый экспресс в Борисполь

Новый экспресс в Борисполь

ЦТС

Новый экспресс в Борисполь

Новый экспресс в Борисполь

ЦТС

Новый экспресс в Борисполь

Новый экспресс в Борисполь

ЦТС

Новый экспресс в Борисполь

Новый экспресс в Борисполь

ЦТС

В одном из головных вагонов 58 мест, расположенных по схеме 2х3, там же имеется купе стюарда. В другом головном вагоне – 51 место, в этом вагоне находится санузел увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. Всего поезд рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест.

Пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также имеется три кондиционера.

Издание уточняет, что изначально "Укрзалізниця" планировала закупить у КВСЗ шесть дизель-поездов, но в 2019 году смогла приобрести только один. В проекте финплана УЗ на 2020 год закупка каких-либо региональных дизель-поездов не планируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" собираются поднять цены на билеты, чтобы начать работать без убытков.

"Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

"Укрзалізниця" собирается делать скидки на билеты, если их покупать заранее, а не перед поездкой.

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Читайте все новости по теме "аэропорт "Борисполь"" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
аэропорт "Борисполь"
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Экспресс Борисполь аэропорт Борисполь
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина уже отстала от России лет на 30 минимум, и разрыв с каждым годом увеличивается...
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