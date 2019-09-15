"Подорожало на 90%": в Крыму ужаснулись "успехам" за 5 лет

Цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму за последние пять лет взлетели на 90%.

Еда на полуострове стоит дороже, чем в материковой части Украины и даже больше, чем в северных регионах России, где все привозное. Об этом крымчане пишут в соцсетях.

Так, в сообществе в Facebook "Крым, Партенит" привели данные из местной газеты "Кафа", журналисты которой подсчитали, как менялись цены на еду. Среди продуктов – говядина, свинина, курятина, яйца, молоко, картофель, капуста, лук, бананы и сахар.

"По сравнению с сентябрем 2014 года, в 4,5 раза подорожали помидоры, в 2,5 раза – лук, масло, персики, в два раза – картофель, на 60-70% – говядина, яйца, рыба, капуста, огурцы, бананы, молоко, курятина. В среднем за месяц обозреваемый набор продуктов подешевел на 1%, за год - не изменился, за два года подорожал на 3%, за пять лет – подорожал на 90%", – говорится в газетном обзоре цен.

В комментариях люди удивляются таким ценам и пишут, что они и близко не сравнимы с теми, которые были при Украине.

"Ну и цены... Остается только философствовать. В Крыму времен десятилетней давности цены были человеческими и доступны любому, как сейчас в Одессе. Так что, кто хочет вкусно и доступно отдохнуть –только сюда", – пишет Лариса Кочергина.

Другие люди отмечают, что еда на аннексированном полуострове стоит даже дороже, чем в северных регионах России.

"На севере страны, в частности, в ХМАО, где все привозное, цены ниже", – прокомментировала жительница Сургута Нелли Агруц

Цены в Крыму

Цены в Крыму

Цены в Крыму

Цены в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

В аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой химической катастрофы – на этот раз в районном центре Ленино.

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