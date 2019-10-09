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9 октября • обновлено в 18:49
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Подешевеют билеты? У Гончарука анонсировали авиареформу

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В Украине могут подешеветь авиабилеты. Министерство инфраструктуры собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой отменить НДС на внутренние авиаперевозки.

Так правительство попытается увеличить популярность полетов внутри страны. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Обязательно должна развиваться внутренняя авиамобильность. Сейчас она на уровне 5-6%. Это недостаточно, по сравнению с Европой. Для того, чтобы ее развивать, мы планируем внутренних перевозчиков заводить, в том числе другие компании. Еще будем предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки. Потому что как-то странновато выглядит, что на международные перевозки нет НДС, а на внутренние есть", – сообщил Криклий.

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Из-за дорогих билетов сейчас некоторые регионы практически отрезаны от авиасообщения.

"К примеру, на Закарпатье летает только один самолет. Такие рейсы убыточны. За сезон 5 млн грн компенсации в пользу авиакомпании должен сделать местная госадминстрация. Потому, что рейсы убыточны. Говорят, что мало самолетов, но эти рейсы недозагружены, потому, что дорого", – объяснил Криклий.

Подешевеют билеты? У Гончарука анонсировали авиареформу

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины не собирается восстанавливать авиасообщение с Россией, чтобы не повторилась катастрофа, подобная MH17.

Французская авиакомпания Aigle Azur, которая, в том числе, осуществляла рейсы в Украину, объявила о банкротстве.

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Тема
Авиаперелеты
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
авиабилеты дешевые билеты
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буду ждать когда подешевеют,полечу в Гребенку по сало.
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