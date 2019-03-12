По миллиону в день: кандидат в президенты рассказал, за что платят Коболеву

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заработает в 2019 году около 342 миллионов гривен.

Как заявил народный депутат Украины, глава партии "Відродження" Виктор Бондарь, таким является ожидаемый доход Коболева. Он подробно рассказал, за что предусмотрены выплаты главе "Нафтогаза".

"Наблюдательный совет НАК предлагает нам, чтобы мы согласились на то, что господин Коболев будет работать на нас, на украинцев, на украинскую промышленность за 10 млн гривен чистой заработной платы в месяц. Это 128 млн в год.

Плюс - 216 млн предусмотрена выплата второй части премии за решение Стокгольмского арбитража в споре с Газпромом.

Плюс – ежеквартальная премия в общей сложности на 24 млн 984 тысячи грн.

Плюс – годовая премия за достижение целей и ключевых показателей в размере 24 млн 984 тысячи грн.

Плюс – премия за реализацию целей в среднесрочных проектах в размере 24 млн 984 тысячи грн.

Плюс - премия за особые достижения в размере 12 млн 492 тысячи грн.

Плюс - премия за реализацию целей на долгосрочных проектах в размере 12 млн 492 тысячи грн.

Плюс - материальная помощь на оздоровление в размере 1 млн 249 тысячи грн.

Сможет ли этот бедняга прожить на 1 млн грн в день? Я думаю, как-то протянет. И, думаю, что вся страна понимает, что протянет этот год, потому что власть его покрывает", - заявил Бондарь.

Он предложил поставить на голосование проект постановления об отмене "грабительских тарифов" и проведении независимого аудита компании НАК "Нафтогаз", всех государственных газовых компаний и всех тарифов, которые существуют в Украине.

Андрей Коболев NewsOne

"Нам громко говорят, что правительство против продолжения контракта с ним, но в реальности вся власть – и мы понимаем это – его покрывают и он будет работать. Почему покрывают, почему платят это 342 млн в год? Потому, что выгодно покрывать. Коболев на сегодняшний день обеспечивает наибольшие схемы власти в Украине. Я давно предлагаю: давайте сделаем аудит НАК "Нафтогаз" и дадим ответ: 80 компаний-импортеров газа в Украину – что это за компании? Офшорные компании из Швейцарии, где нет газа. Что это за компании, откуда они берут газ? Ответ очень прост: по оценкам экспертов эти компании зарабатывают 2-3 млрд долларов в год. Это компании-"прокладки", созданные властью. Именно поэтому к проверке "Нафтогаза" не допускают счетную палату. Именно за это Коболеву платят 342 млн в год – чтобы он молчал и не допускал никого для проверок", - сказал нардеп.

"Тарифы растут, а мы платим по 342 млн в год человеку за непонятно какую работу. Он провалил все показатели: уменьшилась добыча газа в Украине, нет доходов, есть доходы только у Коболева и высшего руководства страны", - добавил Бондарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Коболев зарабатывает около двух миллионов долларов в год из-за контракта, который якобы был подписан при предыдущем правительстве.

Ранее Коболев отказался назвать сумму своей зарплаты, скромно намекнув, что она "достаточно большая по украинским меркам".

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

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