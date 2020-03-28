План поступления акцизного налога на спирт уже перевыполнили в разы, а отрасль выведут из тени – Верланов

В Украине в марте 2020-го план по поступлениям акцизного налога на спирт в бюджет уже перевыполнен в 5,7 раз. Государственная налоговая служба в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями демонстрирует эффективную борьбу с теневым рынком спирта.

В результате принятых мер госбюджет уже сегодня получает дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет. Об этом сообщает ГНС.

"Государственная налоговая служба совместно с Национальной полицией, налоговой милицией и другими правоохранительными органами за считанные месяцы продемонстрировали, что вывод спиртовой отрасли из тени не только возможно, но и неизбежно. Сегодня, когда отрасль реагирует на повышение спроса на антисептики увеличением объемов производства, заблаговременно проведены беспрецедентные меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом спирта принесут дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что, начиная с конца 2019 года, наблюдается тенденция к стабильному росту поступлений от ГП "Укрспирт" в сводного бюджета. Так, если в декабря 2019 года этот показатель составлял 37700000 грн, В января 2020 года – 41,2 млн грн, в феврале – 43,3 млн грн, то уже за первые 25 дней Март – 127,8 млн гривен.

Также в налоговой обратили внимание на то, что другим результатом системной работы по детенизации спиртовой отрасли стал рост темпов поступления акцизного налога с производимого в Украине спирта и значительное перевыполнение индикативов в феврале и, особенно, в марте. "По состоянию на 27.03.2020 индикативные показатели по акцизному налогу из спирта за I квартал уже перевыполнены в 2,4 раза (40600000 гривен). В частности поступления в общий фонда государственного бюджета составили: в январе – 12900000 грн (выполнение индикатива – 103,8%), в феврале – 11600000 грн, (выполнение – 142,2%), в марте (по состоянию на 27.03.2020) – 44400000 грн, что в 5,7 раза больше запланированного показателя", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила учебный бесплатный видеокурс, как пользоваться электронными сервисами ДПС в условиях карантина в Украине.

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