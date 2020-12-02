Петрашко созвал закрытое заседание "для своих", чтобы попытаться заблокировать решение ГРС по старым вагонам – Укрметаллургпром

Министерство экономики и его глава Игорь Петрашко созвали закрытое заседание, на котором собираются в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. Этим решением ГРС отменила приказ Минифраструктуры о сокращении срока эксплуатации грузовых вагонов – как такой, что создаст экономические проблемы на украинском рынке.

Об этом заявил глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Вчера, 1 декабря, была открытая встреча Государственной регуляторной службы с представителями практически всех ассоциаций и бизнеса. Говорили, что в данной редакции проект приказа Мининфраструктуры об ограничении срока эксплуатации вагонов вреден и неприемлем для бизнеса и для экономики Украины. Фактически тогда была подведена черта и, нам казалось, поставлена точка", – сообщил Каленков.

По его словам, участники рынка надеялись, что их пригласят для совместной разработки будущего приказа – ведь, безусловно, проблема качества вагонов существует, и она должна быть решена. "Мы надеялись, что будет разработан новый приказ, и при его разработке чиновники пойдут нормальным путем. То есть, сначала соберут рынок, посоветуются, а потом уже инициируют различные проекты решений. И это должно делать Мининфраструктуры, но никак не Минэкономики. Поэтому мы были удивлены, что Минэкономики сегодня собирает по этому поводу совещание", – рассказал Каленков.

Еще большее удивление вызывает у него тот факт, что Министерство экономики не пригласило на свое заседание никого из представителей ни украинского, ни международного рынка.

"Они хотели провести опять "междусобойчик". Не допустить представителей Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, отраслевых ассоциаций. Это путь в никуда. И это отличительная особенность вообще процедуры принятия именно этого приказа. Все делается втихаря, без привлечения рынка и реальных людей, которые работают в этой сфере. Для всех поведение Минэкономики стало большой неожиданностью. Насколько мы знаем, это было решение Петрашко. И можно только сожалеть об этом решении. А так как мы не были допущены, я очень сомневаюсь в продуктивности и даже в нужности этого совещания без представителей рынка", – резюмировал Каленков.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

В свою очередь АО "Укрзализныця" предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продолжение срока службы по техническому состоянию.