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1 октября • обновлено в 04:06
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Пересчитают тариф на газ, поменяют курс доллара и запретят часть денег: что ждет украинцев в октябре

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В Украине второй месяц осени может запомниться новыми тарифами на газ, рекордным курсом доллара и выводом из оборота части денег. При этом традиционно в октябре начинается масштабное оформление субсидий и подорожание части импорта.

О том, что ждет украинцев в октябре – читайте в материале OBOZREVATEL.

Перерасчет субсидий

С 1 октября украинцы, которые самостоятельно отапливают свои дома и квартиры газом, должны будут либо сжигать меньше, либо платить больше. Кабинет министров еще в мае сократил норматив на расход голубого топлива. Правда, действовать новые правила начнут с середины осени, когда официально начнется отопительный сезон.

Итак, если раньше на отопление каждого кубометра площади компенсировали 4,5 кубометра газа, сейчас – 4 куба. И если вместо четырех тратить, например, пять кубометров, субсидия покрывать лишний куб не будет. Для примера, в прошлом отопительном сезоне на дом площадью 100 квадратных метров выделяли 450 кубов газа. Этот объем топлива компенсировала субсидия.

Пересчитают тариф на газ, поменяют курс доллара и запретят часть денег: что ждет украинцев в октябре

В этом же отопительном сезоне на такой же дом максимум выделят 400 кубов. И если потратить 450, то за "лишние" 50 кубометров придется заплатить около 315 грн (сумма может отличаться зависимо от поставщика).

К слову, согласно действующему постановлению, в Украине субсидии пересчитывают несколько раз в год – на отопительный и неотопительный сезон.

Сейчас украинцы получают "коммунальные скидки" с учетом еще прошлогодних зарплат и пенсий. В октябре размер скидки посчитают с учетом дохода семьи за первые шесть месяцев этого года. Выросли социальные стандарты (пенсии, минимальная зарплата), поэтому и субсидии при перерасчете окажутся ниже. К примеру, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами до перерасчета могла отдавать за коммуналку примерно 780 грн. В этот отопительный сезон такая же семья с двумя уже повышенными минималками сможет платить уже 1203 грн.

Подорожание газа

Уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию. "С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине", – поясняют в компании.

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Зимнее подорожание по разным оценкам может быть от 10 до 15%. Так, аналитик Максим Пархоменко считает, что голубое топливо вырастет в цене примерно на 10%. При этом эксперт предполагает, что причина такого подорожания – девальвация гривни. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

На Украинской энергетической бирже еще в январе тысяча кубометров газа продавалась за 9,8 тыс. грн, а сейчас – за 5,5 тыс. Глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: цена будет колебаться от $145 за тыс. куб. м в сентябре до $215 – в ноябре. "В общем, европейский рынок перенасыщен природным газом. На основе фьючерсных цен контрактов на следующий месяц и квартал можно сделать вывод, что резких изменений цены в ближайшее время ожидать не стоит. Среди факторов влияния можно определить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

НБУ также считает, что цены значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Новый курс доллара

Второй месяц осени начнется с плавного укрепления гривни. Аналитики сходятся во мнении: либо доллар подешевеет до нового рекорда, либо же останется в стабильном диапазоне. Это происходит на фоне рекордного объема покупок украинских долговых ценных бумаг (ОВГЗ) со стороны иностранцев.

Аналитик Вадим Иосуб поясняет: помимо покупки ОВГЗ, есть и другие причины для укрепления. Баланс спроса и предложения на рынке позволяет постепенно снижать стоимость валюты. При этом Национальный банк пытается снизить темпы такой тенденции.

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"Укреплению гривни способствовал прошедший во вторник аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, благодаря которому удалось привлечь 13,2 млрд грн. Однако спрос нерезидентов на гособлигации – не единственная причина укрепления гривни. Об этом можно судить благодаря тому, что уже после этого аукциона, последнего в текущем месяце, в среду и четверг гривна продолжила укрепляться", – поясняет эксперт.

По оценкам Иосуба, доллар до 5 октября может достичь рекордной с декабря 2015-го отметки в 23,7 грн/$. На ближайшую неделю эксперт прогнозирует банковский курс 23,5/2,8 грн/$.

"На минувшей неделе доллар значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,7-2,2%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,67 грн до 24,12 грн (-2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,55/24,58 до 24,13/24,16", – отмечает аналитик.

Менее позитивный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что, вероятнее всего, доллар будет находиться в пределах действующей отметки.

"Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда по поводу финансовой поддержки страны. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сохранит стабильность и будет торговаться в диапазоне 24-24,1 грн. за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Запретят часть денег

В октябре в Украине перестанут принимать в качестве платежного средства монеты номиналом одна, две и пять копеек. Их будут принимать только в трех банках ("Ощаде", "Привате" и "Авале") и обменивать на монеты или купюры крупного номинала. Но ровно через три года одну, две и пять копеек больше не будут принимать и для обмена.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Пересчитают тариф на газ, поменяют курс доллара и запретят часть денег: что ждет украинцев в октябре

Кроме того, появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", – отмечает регулятор.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют субсидии бумажные деньги
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