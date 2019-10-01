Пересчитают тариф на газ, поменяют курс доллара и запретят часть денег: что ждет украинцев в октябре

В Украине второй месяц осени может запомниться новыми тарифами на газ, рекордным курсом доллара и выводом из оборота части денег. При этом традиционно в октябре начинается масштабное оформление субсидий и подорожание части импорта.

О том, что ждет украинцев в октябре – читайте в материале OBOZREVATEL.

Перерасчет субсидий

С 1 октября украинцы, которые самостоятельно отапливают свои дома и квартиры газом, должны будут либо сжигать меньше, либо платить больше. Кабинет министров еще в мае сократил норматив на расход голубого топлива. Правда, действовать новые правила начнут с середины осени, когда официально начнется отопительный сезон.

Итак, если раньше на отопление каждого кубометра площади компенсировали 4,5 кубометра газа, сейчас – 4 куба. И если вместо четырех тратить, например, пять кубометров, субсидия покрывать лишний куб не будет. Для примера, в прошлом отопительном сезоне на дом площадью 100 квадратных метров выделяли 450 кубов газа. Этот объем топлива компенсировала субсидия.

В этом же отопительном сезоне на такой же дом максимум выделят 400 кубов. И если потратить 450, то за "лишние" 50 кубометров придется заплатить около 315 грн (сумма может отличаться зависимо от поставщика).

К слову, согласно действующему постановлению, в Украине субсидии пересчитывают несколько раз в год – на отопительный и неотопительный сезон.

Сейчас украинцы получают "коммунальные скидки" с учетом еще прошлогодних зарплат и пенсий. В октябре размер скидки посчитают с учетом дохода семьи за первые шесть месяцев этого года. Выросли социальные стандарты (пенсии, минимальная зарплата), поэтому и субсидии при перерасчете окажутся ниже. К примеру, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами до перерасчета могла отдавать за коммуналку примерно 780 грн. В этот отопительный сезон такая же семья с двумя уже повышенными минималками сможет платить уже 1203 грн.

Подорожание газа

Уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию. "С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине", – поясняют в компании.

Зимнее подорожание по разным оценкам может быть от 10 до 15%. Так, аналитик Максим Пархоменко считает, что голубое топливо вырастет в цене примерно на 10%. При этом эксперт предполагает, что причина такого подорожания – девальвация гривни. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

На Украинской энергетической бирже еще в январе тысяча кубометров газа продавалась за 9,8 тыс. грн, а сейчас – за 5,5 тыс. Глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: цена будет колебаться от $145 за тыс. куб. м в сентябре до $215 – в ноябре. "В общем, европейский рынок перенасыщен природным газом. На основе фьючерсных цен контрактов на следующий месяц и квартал можно сделать вывод, что резких изменений цены в ближайшее время ожидать не стоит. Среди факторов влияния можно определить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

НБУ также считает, что цены значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Новый курс доллара

Второй месяц осени начнется с плавного укрепления гривни. Аналитики сходятся во мнении: либо доллар подешевеет до нового рекорда, либо же останется в стабильном диапазоне. Это происходит на фоне рекордного объема покупок украинских долговых ценных бумаг (ОВГЗ) со стороны иностранцев.

Аналитик Вадим Иосуб поясняет: помимо покупки ОВГЗ, есть и другие причины для укрепления. Баланс спроса и предложения на рынке позволяет постепенно снижать стоимость валюты. При этом Национальный банк пытается снизить темпы такой тенденции.

"Укреплению гривни способствовал прошедший во вторник аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, благодаря которому удалось привлечь 13,2 млрд грн. Однако спрос нерезидентов на гособлигации – не единственная причина укрепления гривни. Об этом можно судить благодаря тому, что уже после этого аукциона, последнего в текущем месяце, в среду и четверг гривна продолжила укрепляться", – поясняет эксперт.

По оценкам Иосуба, доллар до 5 октября может достичь рекордной с декабря 2015-го отметки в 23,7 грн/$. На ближайшую неделю эксперт прогнозирует банковский курс 23,5/2,8 грн/$.

"На минувшей неделе доллар значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,7-2,2%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,67 грн до 24,12 грн (-2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,55/24,58 до 24,13/24,16", – отмечает аналитик.

Менее позитивный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что, вероятнее всего, доллар будет находиться в пределах действующей отметки.

"Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда по поводу финансовой поддержки страны. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сохранит стабильность и будет торговаться в диапазоне 24-24,1 грн. за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Запретят часть денег

В октябре в Украине перестанут принимать в качестве платежного средства монеты номиналом одна, две и пять копеек. Их будут принимать только в трех банках ("Ощаде", "Привате" и "Авале") и обменивать на монеты или купюры крупного номинала. Но ровно через три года одну, две и пять копеек больше не будут принимать и для обмена.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Кроме того, появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", – отмечает регулятор.

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