В Украине повысят пенсионный возраст: какие условия готовят в "Слуге народа"

У Украины есть два выхода: либо повысить пенсионный возраст, либо продолжать платить пенсии по две тысячи гривен, уверена глава профильного комитета Рады от "Слуги народа" Галина Третьякова.

И хотя сейчас президент Владимир Зеленский против такого решения, другого выхода у страны нет. Демографическая ситуация ухудшается с каждым годом. Такая тенденция затронула даже развитые европейские страны, у нас же ко всему прочему добавились высокая смертность, миграция.

OBOZREVATEL разобрался, стоит ли украинцам повышать пенсионный возраст и когда выйдут на заслуженный отдых миллениалы.

Три причины, почему без повышения не обойтись

Уже в 2030-м, согласно оценкам Всемирного банка, только 40% украинцев пенсионного возраста будут получать выплату "по формуле". Остальные 60% смогут рассчитывать только на минималку (на данный момент это 1638 грн).

Уже в 2050-м население сократится на 28%, при этом каждый третий будет старше 60 лет. Ни одна пенсионная система такой расклад не выдержит – работающие просто не смогут содержать такую армию пенсионеров.

Ряд стран рассматривают возможность повышения пенсионного возраста до 72 лет в обозримом будущем (Дания, Япония). ООН рекомендует абсолютно всем государствам пересмотреть "границу" до 65 лет. Украина страна с одним из самых низких порогов.

Когда повысят пенсионный возраст

Повысят ли украинцам пенсионный возраст?

Рано или поздно к этому шагу прийти придется. Сейчас главное "но" – украинцы рано умирают. Мужчины, которые дожили до 60 лет, имеют все шансы в среднем дотянуть до 75 с половиной лет, а женщины – до 85 с половиной.

Временно решение отсрочили, когда ввели поэтапный рост требований для выхода на пенсию. Последний шаг ожидается в 2028-м, тогда вовремя получить выплату смогут только те, у кого есть 35 лет стажа. Прошлый состав Кабмина заявлял, что до 28-го необходимости повышать "границу" не нужно.

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Однако, в "Слуге народа" такое мнение разделяют далеко не все. К примеру, Галина Третьякова предлагает: необходимо принять решение о постепенном увеличении пенсионного возраста с 2023 года – один раз в год на один месяц.

Таким образом, повышение растянется на десятки лет, однако позволит частично исправить ситуацию.

Экономист Тарас Козак в комментарии OBOZREVATEL заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста и видит это единственным вариантом решить проблему с низкими пенсиями. Для этого есть три причины, если коротко, то вот такие.

"Единственный разумный выход - повышение пенсионного возраста до 65 или больше лет. В Европе, США – средний возраст 65-67. Но это политически непопулярное решение, которое сложно утвердить любому парламенту", – подчеркнул эксперт.

Предположим, что всего есть 100 человек. За два года появляются двое новых работающих (вырастают дети), четверо работающих становятся пенсионерами (достигают 60 лет) и один пенсионер умирает. Уже через 10 лет останется всего лишь 90 работающих, но количество пенсионеров достигнет 115 человек. Если же постепенно повышать пенсионный возраст на полгода до отметки в 65 лет, то количество "новых" пенсионеров сократится примерно в два раза.

Именно по такому пути и пошли большинство европейских стран. Так, на данный момент пенсионный возраст в Украине (60 лет) один из самых низких в Европе. В Беларуси на заслуженный отдых выходят в 63 года, в Польше – в 65, а в Нидерландах – вовсе в 68 лет.

Один из основных аргументов против повышения пенсионного возраста – украинцы рано умирают. Действительно, согласно данным ВОЗ, в развитых странах Европы люди живут на 7-8 лет дольше. Причем в организации здравоохранения называют и основные причины короткой продолжительности жизни: неправильное питание, несвоевременное лечение, вредные привычки, пассивный образ жизни. И биологически, говорит ученая Ирина Курило, украинцы абсолютно ничем не отличаются от, например, немцев. Поэтому умирать должны не в 67, а в 80-90 лет.

Пенсионный возраст в Украине рано или поздно придется повышать. Несмотря на проблемы в здравоохранении, социальной защиты, трудоустройства людей пенсионного возраста, властям придется пойти на такой шаг. В обратном случае размер пенсии будет постепенно уменьшаться до символического размера.

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