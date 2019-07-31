Ответят за Крым: "Нафтогаз" пошел на жесткие меры против Кремля

НАК "Нафтогаз" через суд в Гааге потребовал от Россия возместить $5,2 млрд убытков от аннексии Крыма.

Об этом сказано на сайте компании. Иск подан в конце июня 2019 года от имени НАК и компаний, входящих в ее структуру.

"Группа Нафтогаз просит Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года. Трибунал уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму", - говорят в "Нафтогазе".

Постоянная палата третейского суда в Гааге wikipedia.org

В компании добавляют, что ее имущество было одной из главных мишеней РФ, когда она в 2014 года вторгалась на полуостров и аннексировала его.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму. НАК требовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В свою очередь, Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража, ссылаясь на то, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после захвата полуострова.

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