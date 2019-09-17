Договорятся за ПриватБанк: появилась информация о перевогорах властей и Коломойского

Правительство Украины собирается подписать сделку с миллиардером Игорем Коломойским по "ПриватБанку".

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Кабмин ищет компромисс с бывшим владельцем. Об этом со ссылкой на его комментарий в Finacial Times сообщает "Лига. Финансы".

"Я полностью убежден, что нам нужно сосредоточиться на (экономическом – Ред.) росте сейчас и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на борьбу друг с другом. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", – сказал Гончарук изданию.

По данным газеты, МВФ уже предупредил правительство Украины, что отмена национализации "ПриватБанка" может поставить под угрозу новую программу финансирования на $3,9 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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