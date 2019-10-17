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17 октября • обновлено в 10:14
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У украинцев заберут трудовые книжки: вскрылся неожиданный подвох

1.4т Читать материал на украинском

Социологи считают, что украинцы позитивно воспримут отмену трудовых книжек. Но люди старшего возраста воспринимают "бумагу" как гарантию безопасности, и авторам реформы нужно это учесть.

Такое мнение высказал социолог Андрей Еременко, передает "Сегодня". По его словам, процедура получения электронных заменителей трудовых книжек должна быть простой и понятной, чтобы люди не утратили ощущение защищенности.

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"Люди хотят значительного упрощения процедур, но при этом хотят гарантий. ... Трудовые книжки дают людям, особенно старшего возраста, ощущение безопасности. Они видят бумагу, с которой потом придут в Пенсионный фонд, и по этой бумаге им насчитают пенсию. Поэтому, чтобы отмена бумажных трудовых книжек не вызвала социальных проблем, нужно предложить людям какой-то простой способ, чтобы человек мог при необходимости быстро получить справку о том, где он работал, сколько и т.д. Чтобы человек ощущал, что он по-прежнему находится в безопасности", – сказал Еременко.

У украинцев заберут трудовые книжки: вскрылся неожиданный подвох

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Реформы в Украине Реформы Зеленского Работа в Украине Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
работа
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