У украинцев заберут трудовые книжки: вскрылся неожиданный подвох

Социологи считают, что украинцы позитивно воспримут отмену трудовых книжек. Но люди старшего возраста воспринимают "бумагу" как гарантию безопасности, и авторам реформы нужно это учесть.

Такое мнение высказал социолог Андрей Еременко, передает "Сегодня". По его словам, процедура получения электронных заменителей трудовых книжек должна быть простой и понятной, чтобы люди не утратили ощущение защищенности.

"Люди хотят значительного упрощения процедур, но при этом хотят гарантий. ... Трудовые книжки дают людям, особенно старшего возраста, ощущение безопасности. Они видят бумагу, с которой потом придут в Пенсионный фонд, и по этой бумаге им насчитают пенсию. Поэтому, чтобы отмена бумажных трудовых книжек не вызвала социальных проблем, нужно предложить людям какой-то простой способ, чтобы человек мог при необходимости быстро получить справку о том, где он работал, сколько и т.д. Чтобы человек ощущал, что он по-прежнему находится в безопасности", – сказал Еременко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ближайшем будущем украинцы перестанут делать ксерокопии паспортов, трудовые книжки канут в лету, а при приеме на работу откажутся от бумажных документов.

Кабинет министров начал работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек.

После введения электронного реестра трудового стажа украинцам все-таки лучше сохранить бумажные документы.

Идею Кабмина отменить в Украине трудовые книжки поддержал бизнес. А вот для простых людей это может быть проблемой, особенно, если они живут в селах и вот-вот собираются выйти на пенсию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!