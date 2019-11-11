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11 ноября • обновлено в 12:59
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Открытие рынка земли: Зеленский срочно обратился к украинцам

2.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня украинцы не являются полноценными владельцами своей земли, как это записано в Конституции.

Причина в том, что государство не дало им возможности владеть ею. Об этом глава государства сказал в видеообращении, опубликованном Офисом президента в понедельник, 11 ноября.

"Государство не создало возможности работать на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать участки сельскохозяйственного назначения", – сказал Зеленский. По его словам, граждане Украины лишены этого права так же, как жители Северной Кореи, Венесуэлы, Таджикистана, Кубы и Конго. Тогда как в Польше, Беларуси, США, Германии, Италии, Израиле, Китае рынок земли есть.

"Есть разные модели этого рынка. Например, когда иностранцы могут или не могут покупать землю. Но сам рынок существует", – отметил Зеленский.

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Темы
Рынок земли в Украине Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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