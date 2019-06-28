Осталось несколько дней: как украинцам пересчитают прожиточный минимум

В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум для всех возрастных категорий. Общий показатель на данный момент составляет 1853 грн. Он действует еще с декабря прошлого года. С 1 июля его повысят до 1963 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В качестве примера: прожиточный минимум для ребенка до 6 лет увеличат с 1629 до 1699 грн, в то же время минимум для пенсионеров увеличат с 1497 до 1564 грн.

От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.

Как пересчитают соцстандарты pixabay.com

Украинцы, которые скрыли от налоговой трансфертное ценообразование (сбыт товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам) рискуют заплатить штраф в размере 300 прожиточных минимумов для работоспособного. На данный момент это больше 459 тыс. грн. После повышения индексации пропорционально увеличатся и штрафы. Правда, стоит отметить, что размер штрафов считают исходя из размера ПМ по состоянию на начало года, поэтому суммы увеличатся с опозданием почти на полгода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!