В Раде проголосовали за скандальный рынок земли: украинцы бурно отреагировали

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли, что вызвало негативную реакцию среди украинского политикума.
В частности, во фракции партии "Европейская солидарность" потребовали установить на землю рыночную цену и убрать из законопроекта норму, позволяющую собирать сотни тысяч гектар в одних руках. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.
По ее словам, политсила представит к законопроекту комплексный пакет поправок. А законопроект о земле, принятый в среду, по ее словам, поддержали депутаты, которые "содержатся латифундистами".
"Мы требуем – ограничить концентрацию земли в одних руках и убрать норму о разрешении на 210 000 гектаров собственности, создание прозрачного земельного кадастра как предпосылки (за год его можно создать), земельного банка, предусмотреть предохранители для защиты плодородия и восстановления земли, рекультивации, минимальную цену , чтобы крестьяне сейчас не продали свои паи за бесценок и чтобы им заплатили рыночную стоимость земли", – написала Геращенко.
По ее словам, она поддерживает рынок земли, но во время голосования вытащила депутатскую карточку. "В таком виде и в таком раскладе, когда закон протягивают, а не обсуждают, мы не могли его поддержать", – написала Геращенко.
Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал сдать мандат, если в законе о продаже земли не будет учтена поправка относительно референдума о покупке земли иностранцами.
Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя информацию о позиции представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук, которая заявила, что не поддерживает законопроект о рынке земли, сообщает Укринформ.
"Она услышала, например, обещание Президента о референдуме. Возможно она изменит свое мнение ... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если этого (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами - ред.) не будет соблюдено, если этого не случится, я иду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", – отметил Арахамия.
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Рынок земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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