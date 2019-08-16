Очередной скандал со Свинарчуком: в НАПК нашли скрытое состояние

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло нарушения в декларациях бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского (Свинарчука) инародного депутата Ивана Мирошниченко.

Об этом говорится в заявлении ведомства. "Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений… составляет почти 1,3 млн гривен", – сообщают в НАПК.

Олег Гладковский LIGA.net

Выводы о признаках уголовного преступления направлены в НАБУ. При этом в самом ведомстве напоминают: проверка – только предварительное заключение. Следствию еще предстоит доказать нарушения. "Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном членом семьи (женой) в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат. В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривень", – говорится в сообщении.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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