Давиду Арахамии (он же Браун): о коррупции для новоприбывших

Здравствуйте, Давид!

Первые лица государства, как мне стало известно, считают, что между нами якобы возник конфликт из-за ЕДАПСа. Я был очень удивлен: ведь лично с вами не знаком, разве что живем в одном селе.

Поэтому с моей стороны ни о каком конфликте и речи быть не может. Я посылал и посылаю вам месседжи только лишь с одной целью - хочу уберечь от огромных ошибок: в частности, содействия возвращению в украинскую действительность коррупционного монстра ЕДАПС-IIG и его собственника Юрия Сидоренко. В свое время преступный консорциум из числа представителей упомянутой компании и власти ввел никому не нужные несколько десятков бланков строгой отчетности, производили втридорога паспорта, водительские удостоверения и другие важные документы, за счет чего обилечивали украинцев примерно на $1 млрд ежегодно.

Давид, но Сидоренко - это не только коррупция. Украинские правоохранители подозревают его в заказных убийствах. Скажу более, он через своих людей угрожал расправой мне и моим друзьям. Также, возьму на себя смелость рассказать о том, какого переодетого "шейха" вы лоббируете. Верю, что вы просто не владеете полной информацией и верите, что компанией IIG владеют другие люди... но это неправда, за IIG и ЕАДАПС стоит один и тот же человек.

Вот первая публикация, в которой я расскажу только часть истории о господине Сидоренко. Может быть, это объяснит, почему он живет в ОАЭ, скрывается от полиции разных стран, но все еще опасен для Украины. Но в следующих публикациях будут и другие сенсационные факты, в том числе - и доказательство того, кто этот "шейх", о котором докладывали первым лицам государства

Именно из-за Сидоренко Звягильский скрывался в Израиле

Еще в 90-х свою "бизнес-карьеру" Сидоренко начал с махинаций с поставками в Украину авиационного керосина. Среди подозреваемых также был и и.о премьер-министра Ефим Звягильский (занимал пост с 1993 по 1994 года).

В чем суть: Сидоренко занимался международными закупками. Ну как закупками, скорее нашел способ делать деньги из воздуха. Кабмин под руководством Звягильского принял решение купить у Сидоренко керосин на $50 млн.

Деньги перевели, но свою часть договора Сидоренко так и не выполнил. В результате возбудили уголовное дело и против Звягильского, который со стороны правительства представлял интересы страны, и против Сидоренко, который должен был поставить керосин.

В середине 90-х из-за возбужденного уголовного дела бывший и.о. премьера сбежал в Израиль и оставался там вплоть до того, как в 1998-м с него сняли обвинения. А вот против Сидоренко дело до сих пор "висит".

Сидоренко подозревается в заказном убийстве

В мае 1994-го Сидоренко, судя по материалам следствия, был причастен к покушению на убийство президента концерна "Украгротехсервис" Владимира Бортника. После ранения последнего вывезли в Австрию, и от полученного ранения экс-топ-менеджер остался инвалидом. Уголовное дело до сих пор не закрыто.

Вполне возможно, что таким образом Сидоренко просто пытался прикрыть свои же махинации на крупном предприятии. Именно с концерна "Украгротехсервис" в том же 1994-м Сидоренко (по информации правоохранителей) украл $20 млн. Из-за возбужденного уголовного дела он сбежал в Швейцарию, где попросил политического убежища.

Финансовые махинации

Из-за финансовых махинациях вокруг "Дамиана-банка" против коррупционера возбудили уголовное дело. Бегство в Швейцарию Сидоренко не помогло. 28 октября 1994-го полиция арестовала его на 446 дней. Дело длилось около шести лет, все это время Сидоренко находился на свободе. И только 30 июня 2000 года мошенника признали виновным в подделке документов, злоупотреблении доверием и приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Сидоренко в международной базе преступников

Еще одно убийство

Но и это не единственное тяжкое преступление, в котором подозревается горе-цифровизатор. Также он может быть причастен к заказному убийству руководителя компании "Оптроникс" Сергея Полетаева. По этому поводу до сих пор проводится расследование (номер дела 12013110090001354). И это только небольшой перечень преступлений, в которых лично замешен Сидоренко.

Кроме этого, правоохранители расследуют кражу образцов бюллетеней во время президентских выборов в 2004-м, которые под руководством Сидоренко якобы напечатали в Москве - с целью фальсификации выборов.

А еще – целый ряд хищений на закупках и банковских операциях.

В чем замешен ЕДАПС

ЕДАПС зарабатывал около 8 мдрд грн за счет печати документов строгой отчетности: паспортов, акцизных марок, аттестатов, разного рода бланков, водительских удостоверений и так далее. Это огромный бизнес с миллиардными оборотами. Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина", и с помощью связей в МВД и других органов власти получила особые индульгенции.

Я с 2010 года добивался ликвидации голографической защиты бумажного документооборота в большинстве сфер. Тогда возглавлял Госпредпринимательство и хорошо понимал, как работает спрут. Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голограмм делало документ существенно дороже и позволяло ЕДАПСу получать миллиардные прибыли на тендерах.

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн выпускники школ и вузов на тот момент были вынуждены покупать за 35,64 грн. Доходы оседали на счетах прикормленных чиновников и самого консорциума ЕДАПС.

Преступления ЕДАПС признали украинские правоохранители. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аппарат МВД на протяжение 2010-2013 годов закупил у консорциума ЕДАПС бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств по цене, которая в среднем в четыре раза превышала себестоимость. Ведомство отдало "лишних" 300 млн грн! И это только крошечная часть коррупционного бизнеса, который пытается вернуться в Украину.

Думаю, Давид, и этого было бы достаточно, чтобы не пачкать свое имя каким-либо сотрудничеством с Сидоренко или IIG (так они де-юре и де-факто переименовали ЕДАПС). Но это только небольшая часть от всего объема информации. Вскоре я также опубликую данные о международных махинациях "шейха-цифровизатора". В некоторых странах, как, например, в Египте, схемы быстро приживались, а где-то, как в Словакии, привели к новым расследованиям, ордерам на арест и большим коррупционным скандалам.

И расскажу о том, как Сидоренко создал IIG и почему они ничем не отличаются от ЕДАПС. Продолжение читайте уже через один-два дня.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, консорциум ЕДАПС, который сейчас известен под брендом IІG, планирует перевыпустить 15 миллионов паспортов украинцев. Компания принадлежит Юрию Сидоренко и его давним партнерам, которые подозреваются в десятках уголовных дел. На презентации IІG присутствовал лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Он непосредственно продвигает переименованный ЕДАПС.

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