Давиду Арахамии (он же Браун): о коррупции для новоприбывших

Здравствуйте, Давид!
Первые лица государства, как мне стало известно, считают, что между нами якобы возник конфликт из-за ЕДАПСа. Я был очень удивлен: ведь лично с вами не знаком, разве что живем в одном селе.
Поэтому с моей стороны ни о каком конфликте и речи быть не может. Я посылал и посылаю вам месседжи только лишь с одной целью - хочу уберечь от огромных ошибок: в частности, содействия возвращению в украинскую действительность коррупционного монстра ЕДАПС-IIG и его собственника Юрия Сидоренко. В свое время преступный консорциум из числа представителей упомянутой компании и власти ввел никому не нужные несколько десятков бланков строгой отчетности, производили втридорога паспорта, водительские удостоверения и другие важные документы, за счет чего обилечивали украинцев примерно на $1 млрд ежегодно.
Давид, но Сидоренко - это не только коррупция. Украинские правоохранители подозревают его в заказных убийствах. Скажу более, он через своих людей угрожал расправой мне и моим друзьям. Также, возьму на себя смелость рассказать о том, какого переодетого "шейха" вы лоббируете. Верю, что вы просто не владеете полной информацией и верите, что компанией IIG владеют другие люди... но это неправда, за IIG и ЕАДАПС стоит один и тот же человек.
Вот первая публикация, в которой я расскажу только часть истории о господине Сидоренко. Может быть, это объяснит, почему он живет в ОАЭ, скрывается от полиции разных стран, но все еще опасен для Украины. Но в следующих публикациях будут и другие сенсационные факты, в том числе - и доказательство того, кто этот "шейх", о котором докладывали первым лицам государства
Именно из-за Сидоренко Звягильский скрывался в Израиле
Еще в 90-х свою "бизнес-карьеру" Сидоренко начал с махинаций с поставками в Украину авиационного керосина. Среди подозреваемых также был и и.о премьер-министра Ефим Звягильский (занимал пост с 1993 по 1994 года).
В чем суть: Сидоренко занимался международными закупками. Ну как закупками, скорее нашел способ делать деньги из воздуха. Кабмин под руководством Звягильского принял решение купить у Сидоренко керосин на $50 млн.
Деньги перевели, но свою часть договора Сидоренко так и не выполнил. В результате возбудили уголовное дело и против Звягильского, который со стороны правительства представлял интересы страны, и против Сидоренко, который должен был поставить керосин.
В середине 90-х из-за возбужденного уголовного дела бывший и.о. премьера сбежал в Израиль и оставался там вплоть до того, как в 1998-м с него сняли обвинения. А вот против Сидоренко дело до сих пор "висит".
Сидоренко подозревается в заказном убийстве
В мае 1994-го Сидоренко, судя по материалам следствия, был причастен к покушению на убийство президента концерна "Украгротехсервис" Владимира Бортника. После ранения последнего вывезли в Австрию, и от полученного ранения экс-топ-менеджер остался инвалидом. Уголовное дело до сих пор не закрыто.
Вполне возможно, что таким образом Сидоренко просто пытался прикрыть свои же махинации на крупном предприятии. Именно с концерна "Украгротехсервис" в том же 1994-м Сидоренко (по информации правоохранителей) украл $20 млн. Из-за возбужденного уголовного дела он сбежал в Швейцарию, где попросил политического убежища.
Финансовые махинации
Из-за финансовых махинациях вокруг "Дамиана-банка" против коррупционера возбудили уголовное дело. Бегство в Швейцарию Сидоренко не помогло. 28 октября 1994-го полиция арестовала его на 446 дней. Дело длилось около шести лет, все это время Сидоренко находился на свободе. И только 30 июня 2000 года мошенника признали виновным в подделке документов, злоупотреблении доверием и приговорили к 18 месяцам лишения свободы.
Сидоренко в международной базе преступников
Еще одно убийство
Но и это не единственное тяжкое преступление, в котором подозревается горе-цифровизатор. Также он может быть причастен к заказному убийству руководителя компании "Оптроникс" Сергея Полетаева. По этому поводу до сих пор проводится расследование (номер дела 12013110090001354). И это только небольшой перечень преступлений, в которых лично замешен Сидоренко.
Кроме этого, правоохранители расследуют кражу образцов бюллетеней во время президентских выборов в 2004-м, которые под руководством Сидоренко якобы напечатали в Москве - с целью фальсификации выборов.
А еще – целый ряд хищений на закупках и банковских операциях.
В чем замешен ЕДАПС
ЕДАПС зарабатывал около 8 мдрд грн за счет печати документов строгой отчетности: паспортов, акцизных марок, аттестатов, разного рода бланков, водительских удостоверений и так далее. Это огромный бизнес с миллиардными оборотами. Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина", и с помощью связей в МВД и других органов власти получила особые индульгенции.
Я с 2010 года добивался ликвидации голографической защиты бумажного документооборота в большинстве сфер. Тогда возглавлял Госпредпринимательство и хорошо понимал, как работает спрут. Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голограмм делало документ существенно дороже и позволяло ЕДАПСу получать миллиардные прибыли на тендерах.
Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн выпускники школ и вузов на тот момент были вынуждены покупать за 35,64 грн. Доходы оседали на счетах прикормленных чиновников и самого консорциума ЕДАПС.
Преступления ЕДАПС признали украинские правоохранители. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аппарат МВД на протяжение 2010-2013 годов закупил у консорциума ЕДАПС бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств по цене, которая в среднем в четыре раза превышала себестоимость. Ведомство отдало "лишних" 300 млн грн! И это только крошечная часть коррупционного бизнеса, который пытается вернуться в Украину.
Думаю, Давид, и этого было бы достаточно, чтобы не пачкать свое имя каким-либо сотрудничеством с Сидоренко или IIG (так они де-юре и де-факто переименовали ЕДАПС). Но это только небольшая часть от всего объема информации. Вскоре я также опубликую данные о международных махинациях "шейха-цифровизатора". В некоторых странах, как, например, в Египте, схемы быстро приживались, а где-то, как в Словакии, привели к новым расследованиям, ордерам на арест и большим коррупционным скандалам.
И расскажу о том, как Сидоренко создал IIG и почему они ничем не отличаются от ЕДАПС. Продолжение читайте уже через один-два дня.
Как уже сообщал OBOZREVATEL, консорциум ЕДАПС, который сейчас известен под брендом IІG, планирует перевыпустить 15 миллионов паспортов украинцев. Компания принадлежит Юрию Сидоренко и его давним партнерам, которые подозреваются в десятках уголовных дел. На презентации IІG присутствовал лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Он непосредственно продвигает переименованный ЕДАПС.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.