Обещания Путина по транзиту газа через Украину: Портников рассказал, в чем подвох

Россия сделает все возможное, чтобы контракт по транзиту газа через Украину был подписан только в 2019 году.

Об этом написал журналист Виталий Портников для "Еспрессо", комментируя слова президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампов в Хельсинки.

"В течение многих лет в Кремле и "Газпроме" утверждали, что завершение строительства различных подводных потоков приведет к полному отказу от услуг украинской газотранспортной системы. Такое изменение риторики связано с несколькими обстоятельствами. Одно из них - чисто политическое. В Москве поняли, что демонстрация готовности отказаться от услуг украинской ГТС приведет к тому, что "Северный поток-2" просто не будет достроен. И тогда какой смысл во всех этих разговорах? Лучше уж достроить газопровод, чтобы получить техническую возможность обойти Украину - а потом уже угрожать", – отметил Портников.

По мнению журналиста, газопровод в обход Украины все равно не удастся запустить на полную мощность до окончания действия действующего контракта на транзит. Потому его придется продолжить.

"И еще одна причина связана с увеличением объемов поставок российского газа в Европу. Когда делали первые расчеты мощности строящихся газопроводов, эксперты опирались на то количество, которое потреблял европейский заказчик. Однако потребление газа растет опережающими темпами. И растет конкуренция, что определенно можно увидеть в высказываниях президента США, когда он критикует строительство "Северного потока-2". Потому что главная альтернатива российскому трубопроводному газу - американский сжиженный газ", – пояснил Портников.

Он добавил, что "Газпром" будет затягивать с подписанием нового контракта с "Нафтогазом", пока это будет возможно. В частности, газовый монополист будет делать все, чтобы это произошло в 2019 году.

"Потому что в Москве рассматривают свой транзит через Украину не как элемент взаимовыгодного сотрудничества, а в качестве подарка, дополнительные платежи в украинский бюджет. И главный вопрос для Кремля - ​​кому этот подарок будет сделан. Иногда кажется, что Россия вообще существует только ради того, чтобы душить Украину, других политических задач в ее власти нет", – заявил журналист.

По его словам, чем меньше денег в бюджете Украины, тем больше возможностей организовывать беспорядки и провокации.

"Поэтому увеличение количества газа, который пойдет через украинскую ГТС после окончания строительства альтернативных маршрутов, возможно только наградой за покорность. Москва платит больше только своим марионеткам", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин пообещал, что Россия сохранит контракт по транзиту газа через Украину. На это главный коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ответил, что РФ не выполняет решения Стокгольмского арбитража, где были урегулированы споры по этому вопросу.