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8 октября • обновлено в 20:33
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Обещали не продавать иностранцам: "слуга народа" внес скандальный законопроект о земле в Раду

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Депутаты партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, позволяющий продажу земли несельскохозяйственного назначения иностранцам.

Речь идет об участках за пределами населенных пунктов. Текст проекта закона № 2194 опубликован пресс-службой парламента.

Его зарегистрировала группа из 12 народных депутатов во главе с Марьяном Заблоцким.

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Депутаты предлагают исключить из Земельного кодекса нормы, которые ограничивают возможность для иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, а также отменить согласование с правительством продажи таких земель государственной и коммунальной собственности иностранным юрлицам.

Законопроект предусматривает передачу земель госсобственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций).

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

UBR

Документом также предлагается:

  • разрешить органам местного самоуправления менять целевое назначение земельных участков частной собственности;

  • отменить институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель;

  • отменить полномочия Верховной Рады согласовать изменение целевого назначения особо ценных земель.

  • ввести проверку документации по землеустройству и оценке земель требованиям нормативно-правовых актов государственными органами по принципу "одного прикосновения" и "согласия";

  • отменить госэкспертизу документации по землеустройству.

  • ввести почетное звание в области землеустройства – "Заслуженный землеустроитель Украины".

"Две недели "СН" пытался успокоить население, уверяя, что иностранцы покупать землю не смогут. И вот, наконец, внесен законопроект, разрешающий им ее покупать. Красивое стратегическое решение, аплодирую", – написал в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также с иронией высказался по поводу законопроекта, написав в Facebook: "Что есть, то есть".

Отметим, согласно социологического опроса группы "Рейтинг", лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% – против этой инициативы, 8% – не определились.

Что касается продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам, то такую инициативу поддерживают только 13% опрошенных. Против этого – 81%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно этому документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли Реформы в Украине
Персоны
Макс Бужанский Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
законопроект Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Mega Death
Mega Death
Да уж . Без полномасштабной гражданской войны тут не обойдется. ((
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