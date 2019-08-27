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"Новый пакт Молотова-Риббентропа": Польша ополчилась на "Северный поток - 2"

1.2т Читать материал на украинском

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток - 2" с пактом Молотова-Риббентропа.

По словам дипломата, строительство, ведущееся исключительно в интересах России и Германии, напоминает договор между Гитлером и Сталиным, передают "РИА Новости".

Об этом Шинковский сказал в эфире Польского телевидения, вспоминая о том, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. При этом на 80-ю годовщину начала войны российскую делегацию не пригласили, пригласив в то же время союзников по ЕС, НАТО, Восточному партнерству, в том числе Германию.

По мнению замглавы польского МИД, в отношениях с РФ у предыдущего польского правительства "были фальшивые надежды".

"Тяжело не иметь такого впечатления, если президент Путин сюда приехал, произнес речь, в которой… указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать", – сказал он.

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"Газопровод "Северный поток", обходящий страны Балтии, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но также для Европы", – считает Шинковский.

По его словам, он по-прежнему надеется на помощь США в том, чтобы помешать реализации проекта "Северный поток - 2".

"Северный поток-2" раскритиковали в Польше

"Северный поток-2" раскритиковали в Польше

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

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Тема
Северный поток-2
Место
Польша
Тег
газопровод
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Карпов Стас
Карпов Стас
Бизнес, только бизнес и ничего личного.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ишшо один желающий получать "ахрессорскую" денюшку. А ху-ху не хо-хо? Поговорка есть "Не сри в колодец-пригодится..."
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Пигин Макс
Пигин Макс
А эти чего возбудились? Они же с радостью покупают амерский газ. Он говорят кошерней)))))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс, у амеровского газа есть "молекулы свободы". Совсем другая формула:)
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