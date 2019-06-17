Новые тарифы на коммуналку в Украине: сколько будем платить

В Украине накануне отопительного сезона могут измениться тарифы на газ, электроэнергию и отопление. Кроме того, также с 1 июля могут пересмотреть правила на рынке электроэнергии.

OBOZREVATEL разобрался, как коммунальные тарифы могут вырасти в цене в Украине.

Газ: зависит от рынка

Стоимость голубого топлива в Украине, согласно последнему постановлению Кабмина, будет определяться как наименьшая цена на разных сегментах рынка. Для этого будут сравнивать, сколько стоит голубое топливо на Украинской энергетической бирже, у Нафтогаза, среднюю импортную стоимость и тариф, определенный по старому постановлению (8,55 грн/куб).

То есть максимальная цена в этом году, если правительство не изменит действующие правила, будет составлять 8,55 грн. В Минэнерго считают, что внешний рынок в 2019-м будет оставаться с относительно низкими ценовыми показателями.

Тариф на газ pixabay.com/

Следовательно, резких скачков тарифов ожидать не стоит. Правда, как отмечает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, традиционно осенью растет спрос на голубое топливо. Это связано со стартом периода отопления. А чем больше газа тратят, тем выше на него спрос. В свою очередь спрос при стабильном предложении приводит к росту цен.

"Как видим на мировых рынках, пока цена показывает тенденцию к снижению. Есть хорошие новости для потребителей, что в летний сезон цена будет падать. Это будет отображено в платежках", – поясняет Бойко.

Так, в июле, как уже ранее писал OBOZREVATEL, один кубометр может продаваться по цене около 7,7 грн за куб. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивают в Кабинете министров, где специально обратились к "Нафтогазу" с требованием снизить цены.

Отопление: подорожания не избежать

В 2019-м отопления подорожает примерно на 10%, предполагается в консенсус-прогнозе Минэкономразвития. Львиная доля в платежках – тариф на голубое топливо. И если газ останется в стабильном ценовом диапазоне, из-за роста других составляющих тарифа (зарплаты, ремонтные работы, инвестиции в развитие и т. д) тепло может незначительно прибавить в цене.

Отопление pixabay.com

Правда, также стоит учитывать, что колебания тарифа на газ за последние несколько месяцев повлияли на платежки исключительно за само голубое топливо. А вот тарифы на горячую воду, к примеру, практически не менялись. Это связано с тем, что для повышения цены коммунальным предприятиям необходимо выполнить целую процедуру: опубликовать проект повышения тарифов, провести общественные слушания, представить свои расчеты Нацкомиссии. И пока все это пройдет, газ может снова подорожать или подешеветь, и тогда расчеты потеряют свою актуальность.

Поэтому при определение цен на тепло и горячую воду необходимо понимать, сколько будет стоить голубое топливо на протяжение отопительного сезона. Тогда можно не только просчитать экономически обоснованный тариф, но и правильно заложить средства на модернизацию и ремонты.

"Ток": ждут решение Кабмина

Тариф на электроэнергию в Украине уже давно не соответствует экономически аргументированному уровню. По разным оценкам он должен быть примерно на 30-40% выше. Кабинет министров с 1 июля, когда заработает рынок, отдельных поставщиков обяжет продавать "ток" по специальным тарифам. Поэтому резких скачков не будет.

Однако, учитывая рост зарплат, расходы на ремонтные работы, стоимость инвестиционных программ и т. д. постепенного подорожания не миновать.

Согласно консенсус-прогнозу МЭРТ, электроэнергия должна вырасти в цене на 18,9% в 2019 году. Однако, окончательно на данный момент не известно, что будет с тарифами и какое решение примет правительство.

За коммуналку придется вносить еще и абонплату

В Украине, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, все, кто не создадут ОСМД или не выберут управителя своего дома, должны будут вносить абонплату на коммуналку. Платить ежемесячную абонплату должны только те, кто подписал индивидуальные договоры. Собранные деньги должны тратиться на подписания документов, обслуживание счетчиков, взыскание долгов. Важно отметить, что деньги будут взыскивать ежемесячно, даже если вовсе не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному.

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Кабмин разработал проект с максимальным размером платы. Ее привязали к минимальной зарплате. Соответственно, каждый раз, когда в Украине повышают минималку, поставщики коммунальных услуг могут повышать абонентскую плату.

Формула подсчета размера абонентской платы выглядит так:

Минимальная зарплата × 2,58 × 0,15 × К, где

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Причин для резкого скачка коммунальных тарифов в Украине нет. Однако, вместе с инфляцией дорожает и себестоимость большинства услуг, в том числе и коммунальных.

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