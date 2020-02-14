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14 февраля • обновлено в 10:37
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Польша вводит новые правила работы: как отразятся на украинцах

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В Польше вводят новую миграционную политику, чтобы защитить рабочие места от заробитчан. В частности, иностранцам ограничат время непрерывной работы в стране.

Исключение составляют случаи, когда у заробитчан есть документы на постоянное жительство в Польше. Тогда никто не будет препятствовать заключению долгосрочных контрактов. OBOZREVATEL выяснил, как это отразится на украинцах.

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На начало 2020 года украинских заробитчан в Польше насчитывается более 1 млн человек. Часть из них работает на сезонных работах и сменяют друг друга на протяжении года, но около 30% украинцев получили вид на жительство и трудятся на постоянной основе.

Замдиректора департамента Министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник считает, что это ни коем образом не отразится на украинских гражданах, более того, в Польше говорят, что количество работников с Украины в этом году не уменьшится, а даже будет небольшой рост.

И с этим согласен президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Более того, из озвученного представителем польского министерства, эксперт сделал вывод, что Польша не ставит ограничения для украинцев, а даже наоборот.

"Основные моменты, которые сейчас были описаны, заключаются в том, что они хотят, чтобы к ним увеличилась трудовая миграция именно квалифицированных специалистов, потому что у них есть проблемы с этим", – говорит Воскобойник.

Второй момент, как отметил Воскобойник, они хотят, чтобы трудовая миграция равномерно распределялась по территории всей Польши, а не концентрировалась в определенных городах, например, в Варшаве.

Третий момент – поляки не будут продвигать увеличение сроков по рабочим визам, но будут стараться продвигать возможность для украинцев получать вид на жительство.

Польша вводит новые правила работы: как отразятся на украинцах

zaman.bg

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых, или 16 500 гривен. Таким образом, польские минимальные зарплаты за год выросли на 15,6%.

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Польша
Теги
работа заробитчане
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